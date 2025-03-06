Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» над «ПСЖ»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий после матча с «ПСЖ».

Английская команда победила в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:0. Единственный гол в Париже забил Харви Эллиот.

«Говорил перед матчем, что у нас не будет преимущества во владении мячом. Если посмотреть статистику, можно увидеть: «ПСЖ» и так был номером один в ЛЧ, а он уже сыграл с «Атлетико», «Манчестер Сити», «Баварией» и «Арсеналом». Иметь лучшую статистику после матчей с такими сильными соперниками – это о многом говорит.

У нас был один вариант – защищаться, и мы это сделали. Надеемся, что на «Энфилде» нас поддержат наши фанаты», – сказал Слот.