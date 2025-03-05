Ловчев дал совет Карпину насчет Дзюбы

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о нежелании главного тренера сборной России Валерия Карпина вызывать в национальную команду форварда «Акрона» Артема Дзюбу.

– У Дзюбы еще есть шанс поиграть в сборной при Карпине?

– Трудно сказать. Карпин – своеобразный человек. Сейчас, например, в Канаде все считают шайбы Александра Овечкина и хотят, чтобы он побил рекорд Уэйна Гретцки.

У нас как‑то не так ко всему этому относятся. Обычное и спортивное воспитание в России отличается от остального мира.

Где‑то, наоборот, старались бы его вызвать в сборную и дать возможность забить этот гол. И это же вопрос того, что другие бы стремились к нему и к его рекорду.

Если говорить о нынешнем времени в сборной, с тем условием, что хотят строить новую команду, то время Дзюбы в сборной прошло.

Если бы Карпин вызвал Дзюбу в сборную, это пошло бы только в плюс Валерию Георгиевичу с точки зрения человеческих качеств и незлопамятности.

Если бы он его вызвал, то это вспоминали бы долгие годы. Все сказали бы: большой человек футбола переступил через конфликт.