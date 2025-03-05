Ловчев дал совет Карпину насчет Дзюбы

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о нежелании главного тренера сборной России Валерия Карпина вызывать в национальную команду форварда «Акрона» Артема Дзюбу.
– У Дзюбы еще есть шанс поиграть в сборной при Карпине?
– Трудно сказать. Карпин – своеобразный человек. Сейчас, например, в Канаде все считают шайбы Александра Овечкина и хотят, чтобы он побил рекорд Уэйна Гретцки.
У нас как‑то не так ко всему этому относятся. Обычное и спортивное воспитание в России отличается от остального мира.
Где‑то, наоборот, старались бы его вызвать в сборную и дать возможность забить этот гол. И это же вопрос того, что другие бы стремились к нему и к его рекорду.
Если говорить о нынешнем времени в сборной, с тем условием, что хотят строить новую команду, то время Дзюбы в сборной прошло.
Если бы Карпин вызвал Дзюбу в сборную, это пошло бы только в плюс Валерию Георгиевичу с точки зрения человеческих качеств и незлопамятности.
Если бы он его вызвал, то это вспоминали бы долгие годы. Все сказали бы: большой человек футбола переступил через конфликт.
- Нападающего «Акрона» не было в российской сборной с 2021 года.
- Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории команды.
- Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.