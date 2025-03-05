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Ловчев дал совет Карпину насчет Дзюбы

Вчера, 21:09
17

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о нежелании главного тренера сборной России Валерия Карпина вызывать в национальную команду форварда «Акрона» Артема Дзюбу.

– У Дзюбы еще есть шанс поиграть в сборной при Карпине?

– Трудно сказать. Карпин – своеобразный человек. Сейчас, например, в Канаде все считают шайбы Александра Овечкина и хотят, чтобы он побил рекорд Уэйна Гретцки.

У нас как‑то не так ко всему этому относятся. Обычное и спортивное воспитание в России отличается от остального мира.

Где‑то, наоборот, старались бы его вызвать в сборную и дать возможность забить этот гол. И это же вопрос того, что другие бы стремились к нему и к его рекорду.

Если говорить о нынешнем времени в сборной, с тем условием, что хотят строить новую команду, то время Дзюбы в сборной прошло.

Если бы Карпин вызвал Дзюбу в сборную, это пошло бы только в плюс Валерию Георгиевичу с точки зрения человеческих качеств и незлопамятности.

Если бы он его вызвал, то это вспоминали бы долгие годы. Все сказали бы: большой человек футбола переступил через конфликт.

  • Нападающего «Акрона» не было в российской сборной с 2021 года.
  • Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории команды.
  • Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Карпин Валерий Ловчев Евгений
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Комментарии (17)
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Semenycch
1741199649
Этот эстонец человек мелкий, злопамятный, а потому Дзюбе не светит поиграть за сборную в ближайшее время.
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АК 68
1741199809
Серафимыч, да о чем вы? У Дзюбы-когда мне нужно, я хочу, а когда не нужно - не хочу. Так нельзя поступать-это сборная. Карпин правильно делает, что его не вызывает,т. к. Дзюба своим нехочу в 21-году подставил команду.
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...короче
1741200114
...честно говоря, похер на всю эту ситуацию. Не о том думают...
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мАсквобадгуно
1741200459
Это конфликт двух мясных. По их мнению, срач должна наблюдать Фся страна!
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Таврида
1741203359
"Обычное и спортивное воспитание в России отличается от остального мира." Старый маразматик решил обидеть всех граждан России и одного гражданина Эстонии? Таблетка памяти для убогого: "Дзюба заявил через прессу, что не приедет в сборную. Он отметил, что после оглашения расширенного состава с ним связался Карпин, которому он и заявил об отказе."
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DOCTOR PENALTY
1741203535
Валера поступает правильно. Категорически нельзя делать из сборной проходной двор для негодяев. По каким критериям Карпин возьмёт это дерево в сборную? И потом все же видят и понимают, что у Кержакова голы боевые, забиты в жёстких противоборствах, а этому ради рекорда может быть лучше уж со сборной отколовшегося айсберга игру организовать? Валера молодец, что не идёт на поводу у клоунов и не делает из сборной посмешище. И некорректно, даже неприлично сравнивать какого-то дзюбу с Александром Овечкиным.
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7:1
1741203801
да задрали уже с этим рекордом. щас какой-нить батраков вырастет - и перегонит обоих. надеюсь, так и будет. иначе потом дзюба на пенсии будет верещать из палаты, как мостовой. мол, вот если бы карпин меня тогда вызвал бы 20 лет назад - я бы установил рекорд!
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Plyash
1741204342
Тренер должен думать о перспективе и составе сборной команды в будущем,а не о каких-то рекордах меркантильного футболёра,упустившего своё время в далёком уже времени,когда не явился на сборы,причём на отборочные игры.Нечего негодяю,хоть и талантливому спортсмену,создавать искусственно ситуацию,да что бы он Сашу Каржакова обогнал с какой-нибудь Сан-Маринкой или сб.Чукотки.Чушь собачья. Удачи тебе,Валера.Сейчас Карпин единственный,кто несёт личную ответственность за будущее нашей команды,а не зажравшиеся чиновники от футбола. Давайте,не будем ему мешать.
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Cleaner
1741205006
Старый интриган Ловчев раздает советы...(
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алдан2014
1741212904
Ловчев в своем репертуаре,несёт дичь. Сравнивать Овечкина и Дзюбу не совсем корректно. Уж очень много негатива Артем внёс в свой образ. Как спортсмен хорош. А вот как человек... Пусть каждый вспомнит его пакости.
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