Мостовой высказался о возможности поработать в «Ростове» после ухода Карпина

Александр Мостовой ответил, готов ли он войти в тренерский штаб «Ростова».

Команду на прошлой неделе возглавил испанец Джонатан Альба.

Он сменил Валерия Карпина – бывшего одноклубника Мостового.

– Готовы возглавить «Ростов»?

– Мы же главными тренерами не можем быть. Это же лицензия, которая не дает такой возможности.

Ясно, что это не главная причина, многие могут быть не главными, а руководить. Таких случаев много. Но чисто формально не получится.

– Можете работать в тренерском штабе?

– Ну, это, конечно, в любом штабе можно, это можно делать и без лицензии. Какая разница, сидишь ли ты 15-м или 12-м помощником.

– Интересно ли было бы в «Ростове» работать?

– Какая разница, где угодно можно работать, елки-палки, правила везде одни и те же.

– Главное, чтобы в РПЛ?

– Да, конечно.