Карпин ответил, как его жена повлияла на решение уйти из «Ростова»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какую роль сыграла его супруга Дарья в истории с уходом из «Ростова».

– Деликатный момент: роль жены в истории с уходом из «Ростова». Можно представить, как Дарья могла на вас воздействовать. Быть может, давление оказывала.

– Она не раз говорила: «Подумай о своем здоровье». На мои разъезды реагировала призывом: пожалей себя! И это в контексте детей, что им нужен папа.

Моя мама говорила те же самые вещи. Как и любой человек, который волнуется и переживает о здоровье близких.

Это давление? Если это давление, то так и называйте.