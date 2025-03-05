Карпин ответил, как его жена повлияла на решение уйти из «Ростова»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какую роль сыграла его супруга Дарья в истории с уходом из «Ростова».
– Деликатный момент: роль жены в истории с уходом из «Ростова». Можно представить, как Дарья могла на вас воздействовать. Быть может, давление оказывала.
– Она не раз говорила: «Подумай о своем здоровье». На мои разъезды реагировала призывом: пожалей себя! И это в контексте детей, что им нужен папа.
Моя мама говорила те же самые вещи. Как и любой человек, который волнуется и переживает о здоровье близких.
Это давление? Если это давление, то так и называйте.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- После ухода из донского клуба тренер сосредоточился на работе в сборной России.
Источник: «РБ Спорт»