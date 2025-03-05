В «Зените» отреагировали на новость о переговорах с Погба

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о желании петербургского клуба заполучить Поля Погба.
«Действительно, зная об окончании дисквалификации Поля Погба и признания CAS непреднамеренности принятия тестостероносодержащей пищевой добавки, мы рассматривали возможность подписания его в качестве свободного агента.
Однако, с учeтом того, что футболист был вне профессионального футбола 18 месяцев, и его неготовности приехать на сборы «Зенита» для оценки его физической и игровой готовности переговоры ни к чему не привели», – сказал Медведев.
- В ноябре «Ювентус» расторг контракт с Погба.
- Он сможет вернуться на поле в марте.
- Сообщалось, что француз хотел зарабатывать в «Зените» около 6 миллионов евро в год чистыми.
Источник: «Все про спорт»