Блогер Маш Милаш назвала самого сексуального российского футболиста

Маш Милаш, блогер с сотнями тысяч подписчиков, определила самого красивого и самого сексуального футболиста России.

По ее мнению, самый сексуальный – Артем Дзюба.

«Думаю, Федор Смолов самый красивый.

Естественно, еще Артем Дзюба. Он секс, спорить с этим не будем. Игорь Акинфеев еще симпатяга.

Мне вообще кажется, что мужики, которые идут до конца, которые имеют цели и двигаются к чему-то – они секс, они крутые. Мне очень нравятся спортсмены тем, что они побеждать любят. Мне это близко», – сказала Маш Милаш.