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Карпин прокомментировал слухи о назначении в «Динамо»

Вчера, 15:17
4

Экс-тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил, ждать ли его в «Динамо».

– Говорят, и вы можете оказаться в «Динамо». Очень легко представить: две-три недели отдохнул, логистика у этой команды гораздо проще, а цели амбициозные, да и нет в клубе никаких проблем.

– Не надо себе этого представлять. Нереальная история. Нет никакой почвы. Не было и нет. А если будет, то… Не знаю, когда я захочу в это окунуться. Не знаю. И не три недели мне нужно. Три месяца – минимум. Думаю, что больше.

Я переехал в Москву. Перевез вещи. Провел несколько дней здесь. И я не знаю, что меня может заставить пойти тренировать сейчас.

  • Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года (с паузой 2021-2022).
  • За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
  • После ухода из донского клуба тренер сосредоточился на работе в сборной России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий
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Комментарии (4)
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Кривая да нелёгкая
1741177281
Цену набивает Валера ) позвали бы в свинарник да на хорошие мазутные народные средства, то бегом побежал бы)
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Мордаванин
1741178700
ачё не в нарву вещи перевёз ? а ,там неотдохнёшь) дикие лабасы)
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DOCTOR PENALTY
1741207348
Что может заставить Валеру пойти тренировать сейчас? 1. Любовь к футболу. 2. Приглашение в ТОП-клуб. 3. Контракт с аморально-большой ЗП. Коллеги, какие ещё будут варианты?... ) """
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