Карпин прокомментировал слухи о назначении в «Динамо»

Экс-тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил, ждать ли его в «Динамо».

– Говорят, и вы можете оказаться в «Динамо». Очень легко представить: две-три недели отдохнул, логистика у этой команды гораздо проще, а цели амбициозные, да и нет в клубе никаких проблем.

– Не надо себе этого представлять. Нереальная история. Нет никакой почвы. Не было и нет. А если будет, то… Не знаю, когда я захочу в это окунуться. Не знаю. И не три недели мне нужно. Три месяца – минимум. Думаю, что больше.

Я переехал в Москву. Перевез вещи. Провел несколько дней здесь. И я не знаю, что меня может заставить пойти тренировать сейчас.