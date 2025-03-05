Карпин прокомментировал слухи о назначении в «Динамо»

Экс-тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил, ждать ли его в «Динамо».
– Говорят, и вы можете оказаться в «Динамо». Очень легко представить: две-три недели отдохнул, логистика у этой команды гораздо проще, а цели амбициозные, да и нет в клубе никаких проблем.
– Не надо себе этого представлять. Нереальная история. Нет никакой почвы. Не было и нет. А если будет, то… Не знаю, когда я захочу в это окунуться. Не знаю. И не три недели мне нужно. Три месяца – минимум. Думаю, что больше.
Я переехал в Москву. Перевез вещи. Провел несколько дней здесь. И я не знаю, что меня может заставить пойти тренировать сейчас.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года (с паузой 2021-2022).
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- После ухода из донского клуба тренер сосредоточился на работе в сборной России.
Источник: «РБ Спорт»