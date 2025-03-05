Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Карпин подробно рассказал, как принял решение покинуть «Ростов»: «Понял: не могу больше»

Карпин подробно рассказал, как принял решение покинуть «Ростов»: «Понял: не могу больше»

Вчера, 13:17
4

Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о решении покинуть клуб на прошлой неделе.

– Ваш уход из «Ростова» – целая драма. Известно, что были терзания. Вас не раз уговаривали остаться. И внутри семьи проведена не одна беседа на эту тему. А на финишном этапе расставания с клубом вы вносили предложения о будущем, о преемнике. Пришло время об этом рассказать.

– Долго не говорил на эту тему. Тем временем появилось много версий и теории заговора. А дело было так, сейчас расскажу. Накопилась усталость. Не от одной игры, не от одного месяца, а от последних трех лет. В декабре я обозначил руководству «Ростова»: нужна, скажем так, пауза. По итогам разговора решили: идем в отпуск, отдыхаем, потом начнутся сборы, а там посмотрим.

В январе едем на сборы. И я понимаю: нет, не передохну тут. Не могу больше. Обозначил еще раз. Сели, поговорили. Объяснил, что не будет ничего хорошего для команды, если не смогу дать ей эмоцию. Я уже не знал, откуда ее брать!

«Хорошо», – сказал президент. Арташес Владимирович Арутюнянц меня понял. У нас с ним сложились отношения близкие, более чем дружеские, называйте как угодно. Он меня понял и поддержал. Арташес Владимирович действительно все понимал и даже задавался вопросом: «И как ты это все выдерживаешь?!». Просьбу клуба – доработать до окончания предсезонного сбора – я выполнил.

  • Карпин был в «Ростове» с 2017 года (с паузой на 2021-2022 годы).
  • Сейчас тренер занят только в сборной России.
  • В «Ростове» Карпина заменил Джонатан Альба.

Еще по теме:
Карпин только один раз выбирал соперника для сборной России 1
Карпин назвал самую неприятную новость по итогам 19-го тура РПЛ
Ловчев дал совет Карпину насчет Дзюбы 17
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1741171909
Вот и кончен сериал
Ответить
Skull_Boy
1741174274
Что тут понимать амбиций и роста нет
Ответить
DOCTOR PENALTY
1741179118
Молодец Валера, верим!!! """"
Ответить
FWSPM
1741198472
мухожук
Ответить
Главные новости
«Зенит» пытался подписать Погба, Карпин рассказал о последнем дне в «Ростове», результаты 2-го дня 1/8 финала ЛЧ и другие новости
01:50
Алиссон побил два рекорда в матче с «ПСЖ»
01:37
Хвича прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Ливерпуля»
01:30
Только один бразилец делал больше голевых действий в сезоне Лиги чемпионов, чем Рафинья
01:20
Лига чемпионов. «Барселона» вдесятером обыграла «Бенфику» (1:0) в первом матче 1/8 финала
01:00
Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Байер» (3:0) благодаря дублю Кейна
00:57
Лига чемпионов. «Ливерпуль» вырвал гостевую победу над «ПСЖ» – 1:0
00:54
4
Защитник «Барселоны» установил антирекорд плей-офф ЛЧ
00:36
Карпин только один раз выбирал соперника для сборной России
00:24
1
ФотоТренера «Лиона», назначенного месяц назад, отстранили до 30 ноября
00:12
Все новости
Все новости
Карпин только один раз выбирал соперника для сборной России
00:24
1
Орещук назвал форварда, способного составить конкуренцию Дзюбе на годы вперед
Вчера, 23:57
Орещук назвал форварда, способного составить конкуренцию Дзюбе на годы вперед
Вчера, 23:57
Галактионов объяснил, в чем успешность нынешнего «Локомотива»
Вчера, 23:35
Мостовой – о получении тренерской лицензии: «Я теперь звезда!»
Вчера, 23:11
12
Андронов – о Соболеве: «Более смешного и жалкого игрока в российском футболе не было никогда»
Вчера, 22:58
9
Карпин назвал самую неприятную новость по итогам 19-го тура РПЛ
Вчера, 22:45
Игорь Денисов: «Если меня кинуть в «Лукойл» и сказать: «Подними прибыль на 20%», – через полгода «Лукойла» не будет»
Вчера, 22:25
7
Экс-спартаковец Рассказов ответил критикам русского рэпа
Вчера, 21:35
7
Ловчев дал совет Карпину насчет Дзюбы
Вчера, 21:09
17
Мостовой отказался работать вместе с Абаскалем
Вчера, 20:51
14
Галактионов прокомментировал зимние трансферы «Зенита» и «Спартака»
Вчера, 20:34
1
Карпин рассказал о последнем дне в «Ростове»
Вчера, 20:20
2
Игорь Денисов объяснил, почему не болеет за «Зенит»
Вчера, 19:57
25
Черданцев оценил игру «Ростова» без Карпина
Вчера, 19:45
Бабаев раскрыл реакцию Вагнера Лава на предложение вернуться в ЦСКА после завершения карьеры
Вчера, 19:19
1
Мостовой высказался о возможности поработать в «Ростове» после ухода Карпина
Вчера, 19:07
11
Карпин ответил, как его жена повлияла на решение уйти из «Ростова»
Вчера, 18:44
2
Денисова пугали криминальным авторитетом: «Если не извинишься, приедет Шакро Молодой»
Вчера, 18:33
1
В «Зените» отреагировали на новость о переговорах с Погба
Вчера, 18:18
11
Мостовой: «Почему я не могу сразу тренировать в РПЛ?»
Вчера, 17:48
10
Карпин – о Сафонове вне состава сборной: «Что я могу сделать? Алименты за него заплатить?»
Вчера, 17:46
6
Адиев объяснил, почему у «Зенита» «пропала изюминка»
Вчера, 17:43
1
Орещук дал инсайд о внутренних склоках в «Динамо»
Вчера, 17:40
1
Карпин раскрыл, что написал игрокам «Ростова» после их ничьей с «Динамо»
Вчера, 17:36
1
Денисов взбешен, что в академии «Зенита» висело фото Дзюбы
Вчера, 17:32
10
ФотоМостовой выложил первое фото с тренерской лицензией
Вчера, 17:30
6
Бабаев верит в победу ЦСКА в Лиге Европы в ближайшие годы: «Почему нет?»
Вчера, 15:57
3
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 