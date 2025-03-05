Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после матча с «Атлетико». Сливочные выиграли в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1.

«Сложная игра, как и обычно против «Атлетико». Мы хорошо начали, затем Альварес забил отличный гол. Второй тайм был лучше, мы работали хорошо, нашей целью было обеспечить себе небольшое преимущество в счете, и мы этого добились.

Изначально мы планировали играть через фланги Винисиуса и Родриго. Первая атака удалась, но потом нам не хватало терпения. Мы форсировали игру, хотя должны были действовать в том же духе и удерживать соперника на его половине поля.

Команда усердно работала, хорошо оборонялась, «Атлетико» временами контролировал игру, но не создавал много моментов. Наша команда играла компактно на протяжении почти всего матча», – сказал Анчелотти.