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  • Газзаев назвал основного претендента на титул РПЛ – это не «Зенит»

Газзаев назвал основного претендента на титул РПЛ – это не «Зенит»

Вчера, 21:55
2

Бывший тренер сборной России, ЦСКА Валерий Газзаев назвал главного претендента на титул РПЛ.

«Спартак» в первую очередь. «Зенит», конечно, тоже. «Краснодар» неплохо идeт, а дальше уже сложно сказать о перспективах команд. ЦСКА, «Локомотиву» и «Динамо» будет сложнее подтянуться.

У первой шестерки есть все возможности бороться за чемпионство: отличное комплектование, трансферная работа, финансирование, стадионы, болельщики. Почему никто не говорит о том, что надо выиграть?

Тренер должен ставить только самые большие задачи перед командой, иначе игроки не будут прогрессировать. Первое место должно быть требованием, тренер одновременно и для себя это должен говорить, и для игроков», – сказал Газзаев.

  • «Спартак» лидирует в РПЛ наряду с «Зенитом» и «Краснодаром».
  • Следующий соперник «Спартака» – «Рубин» (9 марта).
  • Москвичи не брали РПЛ с 2017 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Газзаев Валерий
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almanev
1741116001
Сглазить нас пытаются падлы
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