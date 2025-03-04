Газзаев назвал основного претендента на титул РПЛ – это не «Зенит»

Бывший тренер сборной России, ЦСКА Валерий Газзаев назвал главного претендента на титул РПЛ.

«Спартак» в первую очередь. «Зенит», конечно, тоже. «Краснодар» неплохо идeт, а дальше уже сложно сказать о перспективах команд. ЦСКА, «Локомотиву» и «Динамо» будет сложнее подтянуться.

У первой шестерки есть все возможности бороться за чемпионство: отличное комплектование, трансферная работа, финансирование, стадионы, болельщики. Почему никто не говорит о том, что надо выиграть?

Тренер должен ставить только самые большие задачи перед командой, иначе игроки не будут прогрессировать. Первое место должно быть требованием, тренер одновременно и для себя это должен говорить, и для игроков», – сказал Газзаев.