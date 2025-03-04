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  • Семин – о начале тренерской карьеры Мостового: «Зидан тоже нигде не работал, а потом принял «Реал» и выигрывал»

Семин – о начале тренерской карьеры Мостового: «Зидан тоже нигде не работал, а потом принял «Реал» и выигрывал»

Вчера, 19:54
8

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин не видит проблем для начала тренерской карьеры Александра Мостового.

  • Сегодня Мостовой получил лицензию УЕФА.
  • 56-летний Мостовой в прошлом году проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • Ранее он был номинальным главным тренером медиаклуба Fight Nights.

«Нет сомнений в том, что Мостовой может работать тренером. Другое дело – в какой лиге? Думаю, руководители клубов в Первой лиги должны были его пригласить для работы в своих командах. Мостовой – человек, который знает футбол. А видят ли его руководители команд РПЛ у себя – вопрос к ним.

Отсутствие тренерского опыта? Он же из футбола никуда не уходил, он все время тут, поэтому опыт точно есть. Мостовой знает футбол, так что отсутствие тренерского опыта может сказаться, а может и нет. Зинедин Зидан тоже никогда не работал, а потом принял «Реал» и выигрывал», – сказал Семин.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Семин Юрий Зидан Зинедин Мостовой Александр
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Комментарии (8)
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1741108116
Зидан до этого пять лет работал в системе Реала, в том числе тренером Кастильи, а царь хочет сразу с дивана прыгнуть на скамейку клуба РПЛ.
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Хулиганин
1741110282
Весьма вероятно, что приняв Реал, Мостовой тоже выиграет. Он пусть Урал примет и в РПЛ его вернет для начала.
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slavа0508
1741111587
А вот принял бы Севилью и не выиграл бы ...
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Damir07
1741112486
Да пиз..... вы ещё с гвардилолой сравните Что у вас все тренеры и игрока в облаках летают что за народ )))
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7:1
1741113142
не забываем, что царь повелел, чтобы это был: 1) клуб из рпл 2) не ниже первой восьмёрки, который за что-то борется 3) он бегать не будет - они сами должны приползти к нему с челобитной и пригласить
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FFR
1741117457
Сравнил х… с пальцем, называется.
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bashnat013
1741118051
Вот если бы Зидан взял торпедо армавир и попер как говорит Семин то можно было бы сказать что Зидан тренер это как щас Семак схватил зенит и попер
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Сергей-Копылов-vkontakte
1741118565
А я буду болеть за мостового. Он яркий как карпин
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