Семин – о начале тренерской карьеры Мостового: «Зидан тоже нигде не работал, а потом принял «Реал» и выигрывал»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин не видит проблем для начала тренерской карьеры Александра Мостового.

Сегодня Мостовой получил лицензию УЕФА.

56-летний Мостовой в прошлом году проходил тренерскую стажировку в «Динамо».

Ранее он был номинальным главным тренером медиаклуба Fight Nights.

«Нет сомнений в том, что Мостовой может работать тренером. Другое дело – в какой лиге? Думаю, руководители клубов в Первой лиги должны были его пригласить для работы в своих командах. Мостовой – человек, который знает футбол. А видят ли его руководители команд РПЛ у себя – вопрос к ним.

Отсутствие тренерского опыта? Он же из футбола никуда не уходил, он все время тут, поэтому опыт точно есть. Мостовой знает футбол, так что отсутствие тренерского опыта может сказаться, а может и нет. Зинедин Зидан тоже никогда не работал, а потом принял «Реал» и выигрывал», – сказал Семин.