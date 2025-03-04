Директор «Спартака» оценил работу Станковича

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао доволен работой главного тренера Деяна Станковича.

«У нас хороший тренер, который отлично справляется с работой. Что касается сплоченности, Деян блестяще справляется. Нужна хорошая команда на сезон.

К счастью, у нас не было серьезных травм. Нужно отдать должное медицинскому департаменту. На протяжении сезона могут быть травмы, спад в форме. Нужны альтернативы. У нас хорошая команда, больше альтернатив: как в атаке, так и в защите», – сказал Кахигао.