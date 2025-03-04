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Титов: «Спартак» – главный претендент на титул РПЛ»

Вчера, 18:06
8

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов верит в чемпионство команды.

«Станкович подтверждает, что он прекрасный тренер. Его человеческие качества фантастические. Это не только я могу подтвердить. Деян находится на своeм месте. Впереди 11 туров, желаю тренерскому штабу и команде удачи. У сегодняшнего «Спартака» великолепные шансы стать чемпионом.

Нет сомнений, что с «Зенитом» будет полный стадион. Обыгрывай их дома и не теряй очки. У «Зенита» по календарю игра с «Локомотивом», «Динамо» и «Спартаком» в гостях, также игра с «Краснодаром».

«Краснодар» потерял ключевого игрока – Сперцяна. Они не могут выиграть четыре матча, а у «Спартака» семь побед подряд. По качеству футбола и сложившийся ситуации красно-белые – главный претендент на чемпионство. Хотя уверен, что сюрпризы будут. Надеюсь, у «Спартака» не будет сюрпризов и команда дойдeт до чемпионства. Это будет очень отрадно, что приехал футбольный тренер, который был великим футболистом, и станет чемпионом России», – сказал Титов.

  • «Спартак» лидирует в РПЛ наряду с «Зенитом» и «Краснодаром».
  • Следующий соперник «Спартака» – «Рубин» (9 марта).
  • Москвичи не брали РПЛ с 2017 года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
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Комментарии (8)
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7:1
1741101385
"Хотя уверен, что сюрпризы будут. Надеюсь, у «Спартака» не будет сюрпризов." определись.
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FROLL007
1741101681
Завязывал бы бромонтанщик с препаратами. Глядишь что нибудь умное сказал бы.
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...короче
1741101910
...ну, чего ты, Егорка, "Гоп" до прыжка говоришь? Надеюсь, сплюнуть три разы не забыл?)...
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timon2401
1741102442
рановато титул "примеривать" стали... Алёша навряд ли отдаст его в 100 летие любимой игрушки, да и в Питере уже с августа к празднику готовы и уверенны на 100% что деньги потрачены не зря будут
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andr45
1741106980
КЕЧИНОВ НЕ СОГЛАСЕН «Сезон «Спартака» провален, попадание в тройку маловероятно. Промеса давно нет, Угальде не оправдывает надежд – игрок за 15 млн должен забивать гораздо больше»
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BoevStas1
1741109065
Вперёд Спартак!
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Кузьмич на трибуне
1741109576
Через 2 недели Спартаку играть с Зенитом, потом ещё ЦСКА и Динамо. С Ростовом на выезде тоже будет игра-не подарок. Так что развешивать медали рано.
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TOMSON
1741117745
Если пошли такие разговоры, то Спартаку титула не видать..
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