Титов: «Спартак» – главный претендент на титул РПЛ»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов верит в чемпионство команды.

«Станкович подтверждает, что он прекрасный тренер. Его человеческие качества фантастические. Это не только я могу подтвердить. Деян находится на своeм месте. Впереди 11 туров, желаю тренерскому штабу и команде удачи. У сегодняшнего «Спартака» великолепные шансы стать чемпионом.

Нет сомнений, что с «Зенитом» будет полный стадион. Обыгрывай их дома и не теряй очки. У «Зенита» по календарю игра с «Локомотивом», «Динамо» и «Спартаком» в гостях, также игра с «Краснодаром».

«Краснодар» потерял ключевого игрока – Сперцяна. Они не могут выиграть четыре матча, а у «Спартака» семь побед подряд. По качеству футбола и сложившийся ситуации красно-белые – главный претендент на чемпионство. Хотя уверен, что сюрпризы будут. Надеюсь, у «Спартака» не будет сюрпризов и команда дойдeт до чемпионства. Это будет очень отрадно, что приехал футбольный тренер, который был великим футболистом, и станет чемпионом России», – сказал Титов.