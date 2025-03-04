Радимов определил главное разочарование 19-го тура РПЛ

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов расстроен игрой «Краснодара» в 19-м туре РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«Больше всех разочаровал, по большому счету, «Краснодар», которому, как мы и думали, не хватает игроков, выйти на замену, усилить некому. И так и происходит на самом деле. Команда какая-то слишком медленная, «Краснодар» должен прессинговать с первых минут, подавлять всех соперников, если хочет стать чемпионом. То, что хочет, Галицкий видеть, то, что показал «Ростов» условный. У «Краснодара» такого не было.

В следующем туре они играют на выезде с «Пари НН» – интересно, прописали они, что Александру Кокшарову нельзя играть? Или Кокшаров похоронит их и их надежды на чемпионство тоже?» – сказал Радимов.