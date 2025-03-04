Юран рассказал, чем ему нравится Угальде

Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран оценил нападающего команды Манфреда Угальде.

«Мне нравится Угальде. Это хороший нападающий. Он классно в штрафной находит мячи. Он умеет это. У нападающего есть такой нюх, где оказаться в штрафной. Это качество классного нападающего», – сказал Юран в эфире «Матч Премьер».