Юран рассказал, чем ему нравится Угальде

Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран оценил нападающего команды Манфреда Угальде.
«Мне нравится Угальде. Это хороший нападающий. Он классно в штрафной находит мячи. Он умеет это. У нападающего есть такой нюх, где оказаться в штрафной. Это качество классного нападающего», – сказал Юран в эфире «Матч Премьер».
- У Угальде 16 голов в сезоне РПЛ – лидер гонки бомбардиров.
- «Спартак» лидирует в РПЛ вместе с «Зенитом» и «Краснодаром».
- Следующий соперник москвичей – «Рубин» (9 марта).
Источник: «Чемпионат»