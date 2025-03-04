Черчесов объяснил, почему не поздравил Дзюбу с повторением рекорда Кержакова

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не поздравил Артема Дзюбу с 233-м голом в карьере.

Форвард «Акрона» ранее забил «Пари НН» (2:1) и догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

«Я специально не поздравил его с этим голом, что он сравнялся. Раз не поздравил, значит, жду следующего гола. Тогда поздравлю. Так, чуть-чуть его раззадорить. Знаю его характер – он будет доказывать», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».