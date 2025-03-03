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  • Карпин ответил на вопрос о вероятности вызова Дзюбы в сборную России

Карпин ответил на вопрос о вероятности вызова Дзюбы в сборную России

Вчера, 22:51
5

Главного тренера сборной России Валерия Карпина снова спросили о приглашении Артема Дзюбу в национальную команду.

  • Нападающего «Акрона» не было в российской сборной с 2021 года.
  • Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории команды.
  • Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

«Насколько это возможно? Не знаю, как это можно оценить. Реально? Ну, наверное, не очень.

Мы говорили и говорим, что готовимся к будущему, поэтому вызываются футболисты нового поколения. Стараемся привлекать молодых – того же Кокшарова вызвать интереснее.

Побьeт рекорд Дзюба – ну все поздравим его, и поехали дальше», – сказал Карпин.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Карпин Валерий
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Комментарии (5)
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мАсквобадгуно
1741031988
Сказал бы честно, когда Дзюба поцелует меня в жопу публично, тогда и получит приглашение.
Ответить
Томик
1741032509
"Кто это?" надо было спросить.
Ответить
WILDLING_HRUNDEL
1741033160
Два бывших хряка в сборной? Это несерьёзно)
Ответить
Николай-Демченков-google
1741065375
Можно подумать, Карпин великий тренер. Зануда он большой.
Ответить
Александр-Балашов-google
1741065933
Надо Дзюбу вызвать, пусть в запасе посидит, в концовочке сказать, чтоб шёл разминаться и в итоге не выпустить. Вот будет номер и тема для разговоров на ближайший месяц.
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