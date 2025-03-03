Карпин ответил на вопрос о вероятности вызова Дзюбы в сборную России

Главного тренера сборной России Валерия Карпина снова спросили о приглашении Артема Дзюбу в национальную команду.

Нападающего «Акрона» не было в российской сборной с 2021 года.

Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории команды.

Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

«Насколько это возможно? Не знаю, как это можно оценить. Реально? Ну, наверное, не очень.

Мы говорили и говорим, что готовимся к будущему, поэтому вызываются футболисты нового поколения. Стараемся привлекать молодых – того же Кокшарова вызвать интереснее.

Побьeт рекорд Дзюба – ну все поздравим его, и поехали дальше», – сказал Карпин.