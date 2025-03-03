Губерниев прокомментировал положение Дугласа Сантоса – ему нужно выбрать между сборными России и Бразилии

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о ситуации, в которой оказался капитан «Зенита» Дуглас Сантос.

Натурализованный бразилец попал в расширенный состав сборной России из 42 футболистов.

Он получил гражданство РФ прошедшей осенью.

Также в марте левого защитника включили в предварительную заявку сборной Бразилии на матчи отбора ЧМ-2026 с Колумбией и Аргентиной.

«Если человек получает российское гражданство, то нужно отдавать долги родине. Если он настоящий патриот России и не рассматривает нашу страну как дойную корову, то должен ехать играть за нас, а не за Бразилию.

Дугласу Сантосу же давали паспорт, чтобы он приносил пользу российскому футболу, правильно? Вот пусть приносит. А дальше уже решает Карпин, он ведь за результат отвечает», – заявил Губерниев.