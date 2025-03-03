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  • Губерниев прокомментировал положение Дугласа Сантоса – ему нужно выбрать между сборными России и Бразилии

Губерниев прокомментировал положение Дугласа Сантоса – ему нужно выбрать между сборными России и Бразилии

Вчера, 18:51
7

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о ситуации, в которой оказался капитан «Зенита» Дуглас Сантос.

  • Натурализованный бразилец попал в расширенный состав сборной России из 42 футболистов.
  • Он получил гражданство РФ прошедшей осенью.
  • Также в марте левого защитника включили в предварительную заявку сборной Бразилии на матчи отбора ЧМ-2026 с Колумбией и Аргентиной.

«Если человек получает российское гражданство, то нужно отдавать долги родине. Если он настоящий патриот России и не рассматривает нашу страну как дойную корову, то должен ехать играть за нас, а не за Бразилию.

Дугласу Сантосу же давали паспорт, чтобы он приносил пользу российскому футболу, правильно? Вот пусть приносит. А дальше уже решает Карпин, он ведь за результат отвечает», – заявил Губерниев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дуглас Сантос Губерниев Дмитрий
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Комментарии (7)
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Номэд
1741017952
Все как-будто дурака включают, когда речь заходит о вшивых бразильских паспортистах. Им сделаны гражданства с подачи миллера их-за лимита, завалив их при этом баблом. И это всем и вся известно. Даже упоротым бом.жам. А не - ах, он захотел стать россиянином ибо полюбил снег и борщ с пельменями.
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biber.ru
1741022205
В обществе потребления нет ценностей, есть только цели.
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andr45
1741025051
Хватит трепаться) Ты уже неоднократно сам, как и твои подельники, как по Матч ТВ, так и по другим телеканалам, предавал Россию, плюя на государственные символы, считая что флаг России это всего лишь тряпка, а гимн - всего лишь один из многих мотивчиков.
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andr45
1741025322
А почему испанский эстонец не пригласил российских футболистов Малкома, Клаудиньо, Мантуана, ...?)
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мАсквобадгуно
1741026357
А кто знает, когда Губерниева и номэда заберут на СВО?
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