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  • Агент Селюк: «У меня зла не хватает на то, что творит Карпин со сборной России»

Агент Селюк: «У меня зла не хватает на то, что творит Карпин со сборной России»

Вчера, 18:18
9

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал решение тренерского штаба сборной России включить Дугласа Сантоса из «Зенита» в расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.

– Стоит ли вызывать возрастного натурализованного футболиста в сборную России?

У меня даже зла не хватает на то, что творит Карпин. Я считаю, что он приватизировал сборную. Где-то его кто-то попросил, и он сделал.

Он же говорил, что после 30 лет никого не надо вызывать. Дзюбу по этой причине не вызывают, хотя у него рекорд.

В Америке Овечкину дают сделать рекорд, он играет, он и возрастной, но ему дают сделать рекорд. Рекорды делают возрастные. Роналду хочет забить тысячный гол и так далее.

Здесь Дзюба, который идет на рекорд. Это, наверное, такая футбольная зависть, что Дзюба побил все рекорды. Это же ущербность.

Если ты решил омолодить сборную, то делай. Но тут почти 31-летний Дуглас Сантос, возрастной Песьяков был приглашен пятым или шестым вратарем. Он сыграл, чтобы быть игроком сборной. А Дзюбу не приглашают.

– Как вы относитесь к натурализации футболистов?

– В натурализации ничего страшного нет. Во всем мире много натурализованных футболистов, но в данном случае, когда сборная не играет на международной арене, глупо приглашать натурализованных футболистов, потому что сейчас период, когда нужно смотреть своих футболистов.

– Как считаете, может ли Сантос отказаться от матчей сборной России в пользу мартовских игр Бразилии?

– Конечно, может. Думаю, это одна из причин, почему его пригласили. Чтобы его не перетянули в Бразилию, Карпину дали указание вызвать его в сборную России. Так оно и есть.

Сейчас будут Дугласу говорить, что в России ты можешь играть до 50 лет. Идет боязнь того, что Дуглас Сантос, сыграв за Бразилию, уйдет из «Зенита».

  • Сантос попал в расширенный состав из 42 футболистов.
  • Он получил гражданство РФ прошедшей осенью.
  • Дуглас – капитан «Зенита».

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дуглас Сантос Карпин Валерий Селюк Дмитрий
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Комментарии (9)
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мАсквобадгуно
1741016176
Если бы Дзюба не открывал свой вафлометр, играл бы в сборной. Глушенков, против карпина ничего не говорил, он будет в сборной.
Ответить
7:1
1741016743
даже если сантос уйдёт из зенита - есть крутая подмена ему. называется ренан.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1741017121
какого ему агенту да сборной ???? СЕЛЮК ЗАСУНЬ ЯЗЫК В ОДНОМ МЕСТЕ....и занимайся твоими гнусными делами УРОД
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Интерес
1741019443
...но есть выход всегда -суицид.
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Arvlad
1741019515
Кстати, а кто может дать "указание" тренеру федеральной сборной, тем более, такому нетерпимому к несправедливости?... А если у г-на Селюка "зла не хватает", пусть одолжит здесь, на Бомбардире. Здесь оно с избытком...
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James--google
1741023501
Да тебя, говнюк Селюк, никто особо-то и не спрашивает.... Ты просто агент- вот и молчи в тряпочку.
Ответить
life85
1741027058
Как можно такие глупости вслух говорить ?!?!?!
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Пан де-Мия
1741040725
Селюк ньюсмейкер стал. Ростов бабки что-ли недоплатил этому продавану?
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