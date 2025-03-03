Агент Селюк: «У меня зла не хватает на то, что творит Карпин со сборной России»

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал решение тренерского штаба сборной России включить Дугласа Сантоса из «Зенита» в расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.

– Стоит ли вызывать возрастного натурализованного футболиста в сборную России?

– У меня даже зла не хватает на то, что творит Карпин. Я считаю, что он приватизировал сборную. Где-то его кто-то попросил, и он сделал.

Он же говорил, что после 30 лет никого не надо вызывать. Дзюбу по этой причине не вызывают, хотя у него рекорд.

В Америке Овечкину дают сделать рекорд, он играет, он и возрастной, но ему дают сделать рекорд. Рекорды делают возрастные. Роналду хочет забить тысячный гол и так далее.

Здесь Дзюба, который идет на рекорд. Это, наверное, такая футбольная зависть, что Дзюба побил все рекорды. Это же ущербность.

Если ты решил омолодить сборную, то делай. Но тут почти 31-летний Дуглас Сантос, возрастной Песьяков был приглашен пятым или шестым вратарем. Он сыграл, чтобы быть игроком сборной. А Дзюбу не приглашают.

– Как вы относитесь к натурализации футболистов?

– В натурализации ничего страшного нет. Во всем мире много натурализованных футболистов, но в данном случае, когда сборная не играет на международной арене, глупо приглашать натурализованных футболистов, потому что сейчас период, когда нужно смотреть своих футболистов.

– Как считаете, может ли Сантос отказаться от матчей сборной России в пользу мартовских игр Бразилии?

– Конечно, может. Думаю, это одна из причин, почему его пригласили. Чтобы его не перетянули в Бразилию, Карпину дали указание вызвать его в сборную России. Так оно и есть.

Сейчас будут Дугласу говорить, что в России ты можешь играть до 50 лет. Идет боязнь того, что Дуглас Сантос, сыграв за Бразилию, уйдет из «Зенита».