Реакция Мостового на вызов Дугласа Сантоса в сборную России

Александр Мостовой высказался о попадании Дугласа Сантоса из «Зенита» в расширенный состав сборной России.

«Мы уже много раз говорили на тему натурализации. Когда вызывали Фернандеса, было оправдание, что чемпионат мира на носу, у нас была проблема с правым защитником.

Паспорт в футбол не играет. Сейчас мир открыт, можно сделать несколько гражданств. Просто в других странах с 5-миллионным населением играют жители этих государств. Зачем вызывать Сантоса, если сборная России нигде не играет?

Что касается Карпина, мол он устал. Его же никто не заставлял работать в сборной и в «Ростове». У нас что, людей нет? Сейчас уже все оправдываются», – заявил Мостовой.