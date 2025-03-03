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Реакция Мостового на вызов Дугласа Сантоса в сборную России

Вчера, 17:05
7

Александр Мостовой высказался о попадании Дугласа Сантоса из «Зенита» в расширенный состав сборной России.

«Мы уже много раз говорили на тему натурализации. Когда вызывали Фернандеса, было оправдание, что чемпионат мира на носу, у нас была проблема с правым защитником.

Паспорт в футбол не играет. Сейчас мир открыт, можно сделать несколько гражданств. Просто в других странах с 5-миллионным населением играют жители этих государств. Зачем вызывать Сантоса, если сборная России нигде не играет?

Что касается Карпина, мол он устал. Его же никто не заставлял работать в сборной и в «Ростове». У нас что, людей нет? Сейчас уже все оправдываются», – заявил Мостовой.

  • Сантос попал в расширенный состав из 42 футболистов.
  • Он получил гражданство РФ прошедшей осенью.
  • Дуглас – капитан «Зенита»
  • 30-летнего левого защитника также включили в предварительную заявку сборной Бразилии на мартовские матчи.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дуглас Сантос Мостовой Александр
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Комментарии (7)
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subbotaspartak
1741012619
У нас что, людей нет?.... Почему во множественном числе...
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neveldomha
1741012729
Ну и назови ка коренного российского гражданина - левого защитника, уровня Сантоса. Трепло
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Plyash
1741014001
Вот слушаю я Мостового и думаю,какой же он говнюшок,эдакая подленькая поганка.А ведь когда-то вместе и за Спартак,и за сборную с Карпиным играли.Только вот Валера пуд соли на тренерском посту съел,он знает,что НАСТОЯЩАЯ ответственность может быть только личной,а не коллективной(т.е. ничьей).Поэтому он и решения принимает такие,какие сам считает верными и правильными,что с Ростовым,что в сборной команде.У него своё,только ему одному известное мнение насчёт сборной в будущем,и не надо это обсуждать.Особенно такому пи@даболу и бездарю,как Мостовой.
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andrei-sarap-yandex
1741015923
лучшие должны играть
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