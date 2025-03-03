Реакция Мостового на вызов Дугласа Сантоса в сборную России

Александр Мостовой высказался о попадании Дугласа Сантоса из «Зенита» в расширенный состав сборной России.
«Мы уже много раз говорили на тему натурализации. Когда вызывали Фернандеса, было оправдание, что чемпионат мира на носу, у нас была проблема с правым защитником.
Паспорт в футбол не играет. Сейчас мир открыт, можно сделать несколько гражданств. Просто в других странах с 5-миллионным населением играют жители этих государств. Зачем вызывать Сантоса, если сборная России нигде не играет?
Что касается Карпина, мол он устал. Его же никто не заставлял работать в сборной и в «Ростове». У нас что, людей нет? Сейчас уже все оправдываются», – заявил Мостовой.
- Сантос попал в расширенный состав из 42 футболистов.
- Он получил гражданство РФ прошедшей осенью.
- Дуглас – капитан «Зенита»
- 30-летнего левого защитника также включили в предварительную заявку сборной Бразилии на мартовские матчи.
Источник: «РБ Спорт»