Карпин отреагировал на слухи о назначении в «Динамо»

Экс-тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил, приглашали ли его в московское «Динамо».

«По поводу слухов, они на протяжении всей карьеры преследуют. Здесь нечего комментировать.

Никаких оснований под этим нет. Кто-то брякнул, и понеслось», – сказал Карпин.