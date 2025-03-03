Карпин отреагировал на слухи о назначении в «Динамо»

Экс-тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил, приглашали ли его в московское «Динамо».
«По поводу слухов, они на протяжении всей карьеры преследуют. Здесь нечего комментировать.
Никаких оснований под этим нет. Кто-то брякнул, и понеслось», – сказал Карпин.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- После ухода из донского клуба тренер сосредоточился на работе в сборной России.
Источник: «Р-Спорт»