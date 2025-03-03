Карпин высказался о вызове Дугласа Сантоса в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий по поводу приглашения Дугласа Сантоса в национальную команду.

Бразилец попал в расширенный состав из 42 футболистов.

Он получил гражданство РФ прошедшей осенью.

Сантос – капитан «Зенита»

30-летнего левого защитника также включили в предварительную заявку сборной Бразилии на мартовские матчи.

– В расширенном списке есть Дуглас Сантос. Общались ли с ним заранее?

– Не общался. У нас единый подход ко всем футболистам на этапе формирования расширенного состава сборной.

Попадание в него дает понимание игрокам, что мы за ними следим, и что у них есть хорошие шансы попасть в окончательный состав.

Индивидуальные беседы с футболистами, обсуждение каких-то деталей совместной работы, возможны уже непосредственно на сборах.