Сборная России может сыграть в марте не только с Замбией

У сборной России может появиться второй соперник во время мартовской международной паузы.
Об этом сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
«Надеюсь, Замбия к нам приедет, и мы с Замбией сыграем. Есть ещe один соперник, который может появиться в последний момент.
С Замбией же будет отталкиваться от себя, а не от соперника. Да, игры не влияют на отбор, но идут в зачет ФИФА, так что игры важные», – сказал Карпин.
- Расширенный состав на мартовский сбор можно посмотреть здесь.
- Точная дата матча с Замбией пока неизвестна. СМИ писали про 23 и 25 марта.
Источник: «Чемпионат»