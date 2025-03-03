Сборная России может сыграть в марте не только с Замбией

У сборной России может появиться второй соперник во время мартовской международной паузы.

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Надеюсь, Замбия к нам приедет, и мы с Замбией сыграем. Есть ещe один соперник, который может появиться в последний момент.

С Замбией же будет отталкиваться от себя, а не от соперника. Да, игры не влияют на отбор, но идут в зачет ФИФА, так что игры важные», – сказал Карпин.