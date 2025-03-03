Скопинцев ответил, сколько денег ему нужно в месяц: «Никто из РПЛ не живет на 50-100 тысяч рублей»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев раскрыл собственные финансовые запросы.
– Вы ощущаете рост цен?
– На бензине чувствую, да. В ресторанах стало всe дороже.
– Сколько вам нужно денег в месяц для жизни в Москве?
– Конкретно на меня, без семьи, чтобы где-нибудь посидеть и правильно питаться, надо 200-300 тысяч рублей. Это на свои хотелки. С семьeй у меня выходит существенно больше. Надо понимать: никто из футболистов, выступающих в РПЛ, не живeт на 50-100 тысяч в месяц.
- Дмитрий в «Динамо» с 2020 года.
- С командой он брал бронзу РПЛ (дважды).
- В 2015-2016 годах Скопинцев играл в Австрии за «Лиферинг».
Источник: «РБ Спорт»