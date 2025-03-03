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  • Скопинцев ответил, сколько денег ему нужно в месяц: «Никто из РПЛ не живет на 50-100 тысяч рублей»

Скопинцев ответил, сколько денег ему нужно в месяц: «Никто из РПЛ не живет на 50-100 тысяч рублей»

Вчера, 11:38
2

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев раскрыл собственные финансовые запросы.

– Вы ощущаете рост цен?

– На бензине чувствую, да. В ресторанах стало всe дороже.

– Сколько вам нужно денег в месяц для жизни в Москве?

– Конкретно на меня, без семьи, чтобы где-нибудь посидеть и правильно питаться, надо 200-300 тысяч рублей. Это на свои хотелки. С семьeй у меня выходит существенно больше. Надо понимать: никто из футболистов, выступающих в РПЛ, не живeт на 50-100 тысяч в месяц.

  • Дмитрий в «Динамо» с 2020 года.
  • С командой он брал бронзу РПЛ (дважды).
  • В 2015-2016 годах Скопинцев играл в Австрии за «Лиферинг».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Скопинцев Дмитрий
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Комментарии (2)
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1740993408
Всё время содержание вопроса мигрирует от "смог бы прожить?",до "сколько тратишь?".Да,блин,если включать свои хотелки,а ещё и членов семьи,то любой человек по запросам-вылитый Абрамович! Я вот хожу в любую нужную точку,на расстояние 3 км пешком,если есть время и силы,а на машине-по серьёзным надобностям семьи и близких,да к морю.Поэтому пофиг пока,сколько бензин стоит...главное-не на Лукойле и Газпромнефти,ха-ха...А сосед,постоянно опаздывает на работу,потому что жена предписала возить детей в школу-в 500 метрах от дома! Сидит с включённым двигателем(в готовности №1)и люто матерится в ожидании деток.А потом ещё их забрать надо,привезти-отвезти по местам доп.занятий.Словом,работать некогда...
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Тинез Розоп
1740996886
Ох.евший тип. 300 тыщ одному надо , чтоб прожить? …
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