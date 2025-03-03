Слишкович – о поражении «Оренбурга» от «Спартака»: «Я не сделал свою работу»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович подвел итог матча 19-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

– К сожалению, мы ничего не реализовали из своих моментов. Сколько ударов было до перерыва – и почти ничего в створ... Потом гол, потом красная... После удаления мы понимали, что делать, – создали еще два хороших момента, но тоже не забили. Думаю, 1:1 дал бы нам отличную концовку. Я увидел свою команду дисциплинированной, хорошо оборонявшейся.

До гола вообще не помню, чтобы Сысуев трогал мяч. Соперник владел мячом, но все это было в 20-25 метрах от ворот. Поздравляю «Спартак» с победой – он ее заслужил. Мы же думаем о следующем матче, который для нас будет значить все! Честно, надеялся я здесь выиграть, но не вышло.

– В матче со «Спартаком» «Оренбург» не выглядел стоящей на вылет командой. Есть ли у вас кредит доверия?

– Мы работаем. Решение руководства – это их дело. Я не думаю об этом, с первого дня и до сегодняшнего работаю в том же ключе. Верю в эту команду и в этих ребят. У нас были и есть неудачные матчи, но это футбол.

– На что вы в первую очередь обращали внимание своих игроков при подготовке к игре?

– Не думаю, что я должен про это говорить. Тренеры, которые играют против «Спартака», это знают и видят. Порой ты успеваешь все подготовить, порой – нет. У команды соперника достаточно игроков, которые могут поменять игру в любой момент. Маленькая ошибка – и он не прощает.

– Перед матчем эксперты прочили «Оренбургу» разгром. Довольны, что заткнули им рот?

– Я никогда никому не буду затыкать рот. Каждый может говорить что угодно. Но надо быть осторожным. Есть профессиональное мнение, а есть личное. Кажется, это уже стало более личным. Но я не буду отвечать этим людям, у меня есть своя работа, которой я посвящаю 24 часа в сутки.

– Чем для вас было возвращение на «Лукойл Арену»? Помогла вам работа в «Спартаке» при подготовке к игре?

– Конечно, хорошо, когда знаешь команду, – готовиться к ней чуть легче. Я рассказал ребятам все, что знал об игроках «Спартака». Было приятно вернуться сюда, пообщаться с людьми, с которыми давно не виделся. Все же два года работы тут – это много и это в сердце. Я не робот – у меня есть эмоции.

– «Спартак» догнал лидеров. Если красно-белые станут чемпионами, вы будете ощущать свою причастность к этому?

– Никаких моих заслуг тут не будет. Давайте еще скажем, что это заслуга Олега Романцева. Это заслуга тех людей, что работают с командой в этом сезоне.

– Согласны, что сегодня вы проиграли Маркиньосу?

– У «Спартака» много хороших игроков, нельзя проиграть одному. Я не сделал свою работу – не смог нейтрализовать все сильные качества соперника. Это непросто. Но я беру всю вину на себя и призываю вас искать ошибки в моей работе.