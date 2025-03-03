Станкович оценил два ассиста Маркиньоса с «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об игре Маркиньоса. Бразильский вингер сделал две результативные передачи в 19-м туре РПЛ с «Оренбургом» (2:0).

– Маркиньос хорошо сыграл. С чем связываете его прогресс?

– Я с ним знаком довольно давно. У него хороший уровень вовлеченности, он настоящий работяга. Он приходил сюда как 10‑й номер, но я его трансформировал в игрока, который играет по всему флангу. Он провел великолепный матч. Многие футболисты прибавили. Мы бьемся с самоотдачей, эта команда не сдается.