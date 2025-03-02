Бонгонда рассказал об изменениях в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, как команда изменилась с прошлого сезона. Клуб выиграл шесть последних матчей в РПЛ.

– Если говорить о стиле игры, как изменился «Спартак» по сравнению с прошлым сезоном?

– Возможно, я не большой мастер футбольной экспертизы. Но мы, на мой взгляд, не сильно изменили свой стиль. Появилось несколько новых футболистов, это помогло нам прибавить. Считаю, что основной причиной стало именно отношение к делу, наша командная ментальность.