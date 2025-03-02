Станкович рассказал о настрое «Спартака» на весну

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал комментарий перед матчем 19-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«В Сербии тоже долгие сборы зимой, но здесь на пару недель побольше. Думаю, мы правильно распределили рабочие дни и дни отдыха. Команда готова, мы с нетерпением ждем возобновления чемпионата. Понимаем, что ждет нас впереди. Все футболисты, которые в заявке, готовы выйти на поле и помочь. Все ребята настроены и заряжены, чтобы продолжить играть в тот же футбол и завоевывать максимальное количество очков.

Мне не очень нравятся товарищеские матчи, я предпочитаю официальные настоящие игры. Вот там мы должны себя показывать и проявлять. А предсезонка – другое», – сказал серб.