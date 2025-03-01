Реакция Семака на нырки Соболева в штрафной в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0) прокомментировал падения Александра Соболева в штрафной.

«Вопрос трактовки. Мы много говорим на эту тему. И в одном, и в другом случае контакт был. Бесполезно говорить о теме достаточности и недостаточности. Здесь ничего не могу сказать – это все на усмотрение судей.

Я думаю, что Саша неплохо вышел. Если бы еще забил, было бы вообще замечательно», – сказал Семак.