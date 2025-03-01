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Реакция Семака на нырки Соболева в штрафной в матче с ЦСКА

1 марта, 19:20
34

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0) прокомментировал падения Александра Соболева в штрафной.

«Вопрос трактовки. Мы много говорим на эту тему. И в одном, и в другом случае контакт был. Бесполезно говорить о теме достаточности и недостаточности. Здесь ничего не могу сказать – это все на усмотрение судей.

Я думаю, что Саша неплохо вышел. Если бы еще забил, было бы вообще замечательно», – сказал Семак.

  • Соболев вышел на замену и затем дважды упал в штрафной.
  • У Александра 0+0 в 12 матчах РПЛ за «Зенит».
  • Соболев куплен в августе у «Спартака» за 10 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Семак Сергей
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Комментарии (34)
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Taps
1740856014
Либераст хренов. Вали в Гейропу.
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Борис34684
1740882731
Вот Сирожа и показал все свое гнилое нутро, сам всю зиму тренировал дельфина нырять, что ему теперь говорить. Гнилой Семак похер как победить лишь бы три очка, юбилей в жопе.
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Борис34684
1740883208
Ну не шмогла я.
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Osianin1969
1740888988
10 лямов дельфин пытается отработать любыми способами, но увы увы увы. Дерево оно и в Африке дерево. Вообщем ГАЗПРЕМ
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александр-черных-yandex
1740897071
Не дельфин он а русалка - валится под мужиков, потому что слаб на передок.
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Владимир-Баланин-google
1740897401
Педро поставили подножку, мгновенно вскочил и остановил только свисток судьи, а тяжёлого дельфина даже ребенок завалит.надо предупредить было.
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Владимир-Родионов-yandex
1740901357
Дельфин в своем репертуаре
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1740903955
У Семака претензии к судье только, что не купился на падения Соболева. Честно говоря смешно смотреть, как здоровенный бугай умудряется так искусно валиться))). Хотя его задача забивать мячи, а не цирковое представление устраивать.
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Sergey--google
1740906372
Саша неплохо вышел и неплохо исполнил падения. К сожалению, для судьи нужно было исполнить на отлично, учитывая славу дельфина.
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vvv123
1740912225
Надо подавать апелляцию, пусть разбираются. Свистуну неплохо бы оценку снизить. Контакты были в обоих случаях. Во втором - защитник заехал пол ногам так, что всем было видно, кроме ВАР!
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