Семак прокомментировал 0:0 «Зенита» против ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

– Был яркий первый тайм, а второй потонул в бесконечных стычках. На ваш взгляд, почему так происходило?

– Сложно сказать. Первый тайм был более открытый, во втором тайме изменился рисунок игры, стало меньше голевых моментов. Фактор усталости сказывался, игра шла до гола, никто не хотел допустить ошибку, поэтому отсюда, наверное, такая нервозность.

В конце решили выпустить Ерохина и Соболева, потому что пошли стандарты, а они полезны при такой игре.