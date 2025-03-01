Прогноз Радимова на выступление Зиньковского за «Крылья Советов»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Владислав Радимов прокомментировал аренду клубом спартаковца Антона Зиньковского.

«В данном варианте переход в «Крылья» – оптимально для Зиньковского, на него совсем Станкович не рассчитывал. И Антон пошел за игровой практикой. Здорово. Другое дело, что многие сейчас говорят, что он вернется сейчас на свой уровень и снова будет блистать, но Зиньковскому 29 лет уже.

То есть то, что он играть умеет, все знаем. И на свой уровень вернется-то точно. Другое дело, что в топ-клубах успеет ли он заиграть, когда ему 30 лет будет?» – сказал Радимов.