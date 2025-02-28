Галактионов оценил результат матча с махачкалинским «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов считает, что его команда упустила три очка в гостевом матче 19-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (1:1).

– В первом тайме нам не хватало остроты в организации атак. Мы сделали изменения и второй тайм прошел с нашим большим преимуществом. Мы создали большое количество моментов, которые было необходимо реализовывать. Обидно упускать три очка. Качество игры во второй тайме и количество моментов говорят о том, что мы можем двигаться вперед.

– Как вы прокомментируете игру Годяева?

– Хороший тайм в его исполнении. Хотелось усилить атакующий потенциал, поэтому мы произвели замену.