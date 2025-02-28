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  • Галактионов оценил результат матча с махачкалинским «Динамо»

Галактионов оценил результат матча с махачкалинским «Динамо»

Сегодня, 21:34
1

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов считает, что его команда упустила три очка в гостевом матче 19-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (1:1).

– В первом тайме нам не хватало остроты в организации атак. Мы сделали изменения и второй тайм прошел с нашим большим преимуществом. Мы создали большое количество моментов, которые было необходимо реализовывать. Обидно упускать три очка. Качество игры во второй тайме и количество моментов говорят о том, что мы можем двигаться вперед.

– Как вы прокомментируете игру Годяева?

– Хороший тайм в его исполнении. Хотелось усилить атакующий потенциал, поэтому мы произвели замену.

  • «Динамо» открыло счет на 9-й минуте усилиями Эгаша Касинтуры. «Локомотив» ушел от поражения на 84-й минуте встречи. Отличился Дмитрий Воробьев.
  • «Локомотив» с 36 очками занимает 4-е место в РПЛ.
  • Команда не выигрывает 5 матчей подряд во всех турнирах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Мх Галактионов Михаил
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