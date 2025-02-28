Рахимов определил, кому из участников чемпионской гонки РПЛ титул нужнее

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ.

– Главное ожидание в преддверии рестарта РПЛ – конечно, развязка чемпионской гонки. На ваш взгляд, у кого из фаворитов больше шансов по итогу забрать золото?

– У «Зенита» в этом году солидный юбилей, им, наверное, нужнее (улыбается). Но мы видим, что «Спартак» в этом сезоне может составить им достойную конкуренцию. Нельзя исключать и «Краснодар» в борьбе за чемпионство. Поэтому допускаю вариант, что борьба за чемпионство будет идти до последнего тура.