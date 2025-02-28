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Журналист назвал сроки перехода Вильягры в ЦСКА

28 февраля, 15:06
2

Журналист Себастьян Срур сообщил, что переход полузащитника Родриго Вильягры из «Ривер Плейт» в ЦСКА не позднее 1 марта.

«Все указывает на то, что не позднее субботы Вильягра станет игроком ЦСКА», – написал Срур.

Москвичи заплатят 4 миллиона долларов за 50% прав на хавбека, еще 1 миллион прописан в сделке в виде бонусов.

  • 24-летний Родриго Вильягра провел в прошлом году 35 матчей за «Ривер Плейт», отдал 1 голевую передачу.
  • О возможном переходе этого полузащитника ранее говорил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
  • Клуб РПЛ сможет заявить новичка, поскольку он формально расторг контракт с «Ривер Плейтом» и пребывает в статусе свободного агента.

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Источник: страница Себастьяна Срура в соцсети X
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Ривер Плейт ЦСКА Вильягра Родриго
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Комментарии (2)
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Борис34684
1740745610
Бомбардир, что с сайтом, полный бардак, все тупит.
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Борис34684
1740745711
Ждёмсс,глядишь к апрелю заиграет, опорник нам нужен.
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