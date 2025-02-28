Журналист назвал сроки перехода Вильягры в ЦСКА

Журналист Себастьян Срур сообщил, что переход полузащитника Родриго Вильягры из «Ривер Плейт» в ЦСКА не позднее 1 марта.

«Все указывает на то, что не позднее субботы Вильягра станет игроком ЦСКА», – написал Срур.

Москвичи заплатят 4 миллиона долларов за 50% прав на хавбека, еще 1 миллион прописан в сделке в виде бонусов.