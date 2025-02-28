Рахимов рассказал, что его напрягает в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о трансферной политике казанского клуба

– Рашид Маматкулович, «Рубин» не совершил ни одного трансфера «на вход» этой зимой. Насколько вас это беспокоит?

– Беспокоит, потому что это то, о чeм мы говорили сразу после завершения первой части чемпионата. Ключевые позиции в команде нужно было укрепить качественно. Понятно, что это не так просто сделать. Но, к сожалению, мы этого не сделали, и это, естественно, напрягает.