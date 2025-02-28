Рахимов рассказал, что его напрягает в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о трансферной политике казанского клуба
– Рашид Маматкулович, «Рубин» не совершил ни одного трансфера «на вход» этой зимой. Насколько вас это беспокоит?
– Беспокоит, потому что это то, о чeм мы говорили сразу после завершения первой части чемпионата. Ключевые позиции в команде нужно было укрепить качественно. Понятно, что это не так просто сделать. Но, к сожалению, мы этого не сделали, и это, естественно, напрягает.
- Зимой «Рубин» никого не приобрел, но продал нападающего Джоэла Фамейе в клуб «Академия Пушкаша» за 350 тысяч евро. Казанцы отдали в аренду вингера Александра Ломовицкого («Факел»), полузащитника Умарали Рахмоналиева («Сабах») и вингера Даниила Кузнецова («Урал»). Также клуб покинул голкипер Артем Исмагилов, перешедший в «Калугу».
- «Рубин» занимает 8-е место в РПЛ с 26 очками после 18 туров.
Источник: «Татар-информ»