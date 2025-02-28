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Бабаев рассказал об изменениях в работе спортивного блока ЦСКА

Сегодня, 12:32
1

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможном назначении нового спортивного директора.

«В настоящий момент больше никаких кадровых изменений в спортивном блоке не планируется. Мы строим новую систему, поэтому не будет никаких новых специалистов того уровня, о которых вы говорите.

Евгений Шевелев отвечает за спортивную стратегию, за перестройку спортивного блока, начиная с детско-юношеской академии. Но, безусловно, функции спортивного директора у него тоже присутствуют», – сказал Бабаев.

  • 26 декабря ЦСКА объявил об уходе спортивного директора Андрея Мовсесьяна.
  • Московский клуб занимает 6-е место в РПЛ в текущем сезоне с 31 очком после 18 туров.
  • Зимой ЦСКА приобрел нападающего Алеррандро у «Брагантино» 17 февраля за 4,2 миллиона евро.
  • Красно-синие также собирались купить у «Фламенго» атакующего полузащитника Лоррана, но его переход сорвался.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
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1740737691
Очень "ценная информация!? Что это нам даёт???
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