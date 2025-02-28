Бабаев рассказал об изменениях в работе спортивного блока ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможном назначении нового спортивного директора.

«В настоящий момент больше никаких кадровых изменений в спортивном блоке не планируется. Мы строим новую систему, поэтому не будет никаких новых специалистов того уровня, о которых вы говорите.

Евгений Шевелев отвечает за спортивную стратегию, за перестройку спортивного блока, начиная с детско-юношеской академии. Но, безусловно, функции спортивного директора у него тоже присутствуют», – сказал Бабаев.