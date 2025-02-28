Бабаев рассказал об изменениях в работе спортивного блока ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможном назначении нового спортивного директора.
«В настоящий момент больше никаких кадровых изменений в спортивном блоке не планируется. Мы строим новую систему, поэтому не будет никаких новых специалистов того уровня, о которых вы говорите.
Евгений Шевелев отвечает за спортивную стратегию, за перестройку спортивного блока, начиная с детско-юношеской академии. Но, безусловно, функции спортивного директора у него тоже присутствуют», – сказал Бабаев.
- 26 декабря ЦСКА объявил об уходе спортивного директора Андрея Мовсесьяна.
- Московский клуб занимает 6-е место в РПЛ в текущем сезоне с 31 очком после 18 туров.
- Зимой ЦСКА приобрел нападающего Алеррандро у «Брагантино» 17 февраля за 4,2 миллиона евро.
- Красно-синие также собирались купить у «Фламенго» атакующего полузащитника Лоррана, но его переход сорвался.
Источник: «Спорт-Экспресс»