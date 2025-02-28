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Личка прокомментировал ситуацию с Бителло

Сегодня, 12:29

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о полузащитнике Бителло, который с опозданием приехал на первый сбор команды зимой.

– Ваше отношение к поступку Бителло, который отказывался возвращаться в «Динамо»?

– Бителло решал вопрос с агентом, который сказал ему: «Есть предложение от «Ботафого», «Динамо» тебя не хочет отпускать, не поедешь на сбор». Он не первый и не последний бразилец в подобной ситуации. Такое было и в «Реале», и в «Интере», и будет еще много где.

Я всегда говорю: только игрок решает, как ему стоит поступать. Агент может помочь найти тебе клуб, сделать контракт, но остальное – это твоя жизнь, твоя карьера. Не стоит слишком доверяться решениям агентов. Бителло хороший парень. В команде его любят за позитивное мышление.

Я Бителло сказал: «Ты неправильно сделал, потому что у тебя есть контракт. «Динамо» выполняет контрактные обязательства, и ты должен. Начинаются сборы – надо приехать. Хочешь уйти? Это решают руководители клубов, агент, а ты тренируешься с «Динамо».

Договорятся – соберешь чемодан и уедешь в хорошей форме. Нет – нет. А что вместо этого? Тренировки пропустил, занимался сам. Клуб тебя оштрафовал, потому что ты вовремя не приехал на сборы».

Вы, журналисты, спрашиваете: как футболиста приняли, а извинялся он или нет? Кому это все было нужно?

Мы это все обсудили, думаю, Бителло все понял, у него не пусто в голове. Он сказал, что концентрируется на игре за «Динамо», потому что в один день хочет сделать шаг вперед. Если будет плохо играть, то «Ботафого» уже не заберет.

– Лунев говорил, что ждал слов Бителло после возвращения. Вы ему не советовали извиниться?

– Он взрослый человек, сам решает, что ему делать. Я не могу привести за ручку – извиняйся. Мне было важно поговорить с Бителло. Чтобы не получить футболиста, который будет обижен, что его не отпустили. Голова должна быть чистой, а мысли – только о футболе.

– Снижение желания у него не заметили?

– Бителло приходит на тренировки с улыбкой, в хорошем настроении, работает с полной отдачей. И, судя по матчам, никаких ментальных проблем у бразильца нет.

  • Футболисты «Динамо» вышли из отпуска 13 января, однако Бителло не прибыл в расположение команды.
  • Хавбек решил остаться в Бразилии для переговоров с «Ботафого», за что был оштрафован московским клубом на месячную зарплату.
  • 26 января «Динамо» объявило, что Бителло присоединился к команде на сборе и приступил к тренировкам.
  • По данным журналиста Ивана Карпова, «Ботафого» предлагал «Динамо» за трансфер бразильца 4 миллиона евро плюс еще 14 миллионов, которые были бы выплачены в течение четырех лет. Такое вариант не устроил московский клуб.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Бителло Личка Марцел
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