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Реакция Лички на возможное назначение Карпина в «Динамо»

Сегодня, 10:40
3

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об информации по поводу его возможного ухода из клуба и замены на Валерия Карпина.

– Зимой много разговоров о вашем будущем, насколько крепки ваши позиции. Это нервирует? Отвлекает?

– Вообще не отвлекает. Да и я не пользуюсь соцсетями, мало читаю. Сейчас мой брат Марио прислал мне новость, что якобы Карпин летом может прийти в «Динамо». Но ситуация простая. Мой контракт действует до конца сезона, и случиться может все, что угодно. Я, как тренер, знаю, что мне в любом клубе в любой момент могут сказать: «Спасибо, до свидания». В любой момент.

Вообще не думаю о таких вещах, это просто условие нашей работы. Моуринью сколько выиграл, и что? Ему сказали спасибо в «МЮ», потом сказали спасибо в «Роме».

А если все это читать... Выиграли – люди скажут: «Супер! Красавец! Браво!» Проиграли – те же люди тебя матом обложат. Не вижу смысла. Надо всегда стоять ногами на земле и делать свою работу как можно лучше, не думая, что будет завтра. Может, завтра выйду, а навстречу автомобиль. Так что живи сегодняшним днем и меняй все к лучшему сегодня.

– Но вы впервые в карьере работаете под таким давлением?

– Нет. В Бресте в Беларуси у моего «Динамо» был очень амбициозный президент. Я не успел один раз проиграть – он тут же пришел в раздевалку. На все стараюсь смотреть позитивно. Если меня поменяет Карпин, главный тренер сборной России, то здесь нечего стыдиться. Это будет даже честь для меня. Не какой-то ноунейм же, верно?

  • Карпин ушел с поста главного тренера «Ростова» во вторник, 25 февраля.
  • Личка возглавлялет «Динамо» с лета 2023 года. Ранее он работал в «Оренбурге», а в 2018–2019 годах – в «Динамо-Брест».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Личка Марцел
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1740731248
Личка тряпка -а не тренер!
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