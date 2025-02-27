Гусев – о Мостовом в тренерском штабе «Динамо»: «Да я бы с ума с ним сошeл»

Тренер «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопросы о перспективах Александра Мостового в профессии.
– Кстати, о молодых тренерах – в «Динамо» стажировку проходил Александр Мостовой. Какие впечатления у вас остались?
– Мостового как тренера мы можем оценить только тогда, когда он поработает с какой-то командой.
Ни у кого нет сомнений, что он хорошо разбирается в футболе! Саша хорошо всe понимает (смеeтся).
– Если бы могли, взяли бы его в «Динамо»? Попросили бы Марцела [Личку]?
– Во-первых, я не могу так говорить Марцелу. По помощникам только он принимает решение.
Взять к себе Мостового? Да я бы с ума с ним сошeл (смеeтся)!
- С лета 2023 года Мостовой проходил обучение в академии РФС.
- В «Динамо» он стажировался в ноябре 2024-го.
- У Александра была договоренность со «Спартаком», но столичный клуб ее аннулировал.
Источник: «Чемпионат»