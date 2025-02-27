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  • Гусев – о Мостовом в тренерском штабе «Динамо»: «Да я бы с ума с ним сошeл»

Гусев – о Мостовом в тренерском штабе «Динамо»: «Да я бы с ума с ним сошeл»

Сегодня, 22:22

Тренер «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопросы о перспективах Александра Мостового в профессии.

– Кстати, о молодых тренерах – в «Динамо» стажировку проходил Александр Мостовой. Какие впечатления у вас остались?

– Мостового как тренера мы можем оценить только тогда, когда он поработает с какой-то командой.

Ни у кого нет сомнений, что он хорошо разбирается в футболе! Саша хорошо всe понимает (смеeтся).

– Если бы могли, взяли бы его в «Динамо»? Попросили бы Марцела [Личку]?

– Во-первых, я не могу так говорить Марцелу. По помощникам только он принимает решение.

Взять к себе Мостового? Да я бы с ума с ним сошeл (смеeтся)!

  • С лета 2023 года Мостовой проходил обучение в академии РФС.
  • В «Динамо» он стажировался в ноябре 2024-го.
  • У Александра была договоренность со «Спартаком», но столичный клуб ее аннулировал.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Гусев Ролан Мостовой Александр
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