Мостовой ответил, как уход Карпина повлияет на результаты «Ростова»

Александр Мостовой порассуждал о перспективах «Ростова» без Валерия Карпина.

Тренер ушел в отставку во вторник.

Преемником Карпина стал его многолетний помощник Джонатан Альба, ранее работавший главным аналитиком.

Ближайший соперник – «Динамо» в 19-м туре РПЛ (2 марта, 19:30 мск).

«Я не согласен, что уход Карпина негативно скажется на результатах «Ростова»! Он вообще никак не скажется. Что поменяется? Команда та же, футболисты те же – из клуба никто не уходил.

Остался испанец, который был при бывшем тренере, так что все на своих местах. Стоял Карпин на бровке, теперь будет этот парень. Разницы нет никакой. А вот фактор Глебова – да, тут подоплека вполне реальна.

«Ростов» – хорошая команда, они так и будут примерно на своем месте. Спрос с клуба другой, особенно в сравнении с теми же «Динамо», «Спартаком», «Зенитом». Желто-синие уже сколько лет то на пятом месте, то на седьмом, то на девятом – и ничего», – сказал Мостовой.