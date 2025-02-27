Мостовой ответил, как уход Карпина повлияет на результаты «Ростова»

Александр Мостовой порассуждал о перспективах «Ростова» без Валерия Карпина.
- Тренер ушел в отставку во вторник.
- Преемником Карпина стал его многолетний помощник Джонатан Альба, ранее работавший главным аналитиком.
- Ближайший соперник – «Динамо» в 19-м туре РПЛ (2 марта, 19:30 мск).
«Я не согласен, что уход Карпина негативно скажется на результатах «Ростова»! Он вообще никак не скажется. Что поменяется? Команда та же, футболисты те же – из клуба никто не уходил.
Остался испанец, который был при бывшем тренере, так что все на своих местах. Стоял Карпин на бровке, теперь будет этот парень. Разницы нет никакой. А вот фактор Глебова – да, тут подоплека вполне реальна.
«Ростов» – хорошая команда, они так и будут примерно на своем месте. Спрос с клуба другой, особенно в сравнении с теми же «Динамо», «Спартаком», «Зенитом». Желто-синие уже сколько лет то на пятом месте, то на седьмом, то на девятом – и ничего», – сказал Мостовой.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.
Источник: «Советский спорт»