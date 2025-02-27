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  • Овчинников: «На 99% уверен, что через месяц-два вся Европа будет шeлковая и Россия вернeтся в еврокубки»

Овчинников: «На 99% уверен, что через месяц-два вся Европа будет шeлковая и Россия вернeтся в еврокубки»

Сегодня, 19:19
23

Российский тренер Валерий Овчинников сделал смелый прогноз насчет снятия санкций с отечественного футбола.

«На 99% уверен, что скоро Россия вернeтся в еврокубки. Очень даже в этом уверен. Через месяц-два у американцев вся Европа будет шeлковая. Будут делать, что Трамп скажет.

МОК уже выступил, чтобы сборная России участвовала на зимней Олимпиаде. Штатники и Европа – это одно и то же. Руководители у них – американцы, а власть у них сменилась.

Вот недавно товарищи американцы нам официально объяснили, что оказывается у нас точно есть только мужской и женский гендеры. Может, после этого и в еврокубках появятся наши клубы, и сборная России появится во всех турнирах.

Вот Карпин ушeл из «Ростова», значит, у сборной открывается перспектива участвовать в международных отборочных турнирах, а у клубов – еврокубки. Только это может сподвигнуть сосредоточиться на сборной России.

Не думаю, что Карпин пошeл на уход из «Ростова» из-за проблем в клубе или ради какого-то предложения из «Динамо» летом. Тут что-то более взрослое», – заявил Овчинников.

  • Российские команды отстранены от международных турниров 3 года.
  • «Ростов» объявил об отставке Карпина во вторник.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Овчинников Валерий
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Комментарии (23)
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Тинез Розоп
1740674052
И к чему нам эта Европа? Как посмотришь на игру в лиге чемпионов и понимаешь, что нашим пешеходам там ничего не светит. Уж лучше так , чем позориться(…
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...короче
1740674619
...ну, если так уверен, то можешь зарядить на это дело пару лямов евров у букмекеров. Или не? Вот, то ж... И завязывай с телевизором)...
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slavа0508
1740674664
Мечтатель ....Однако .....
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Цугундeр
1740675093
Ух ты..)) А что ,у нас Борман член НСДАП с 1 декабря 2001 года?
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n876
1740675892
Через месяц-два у американцев вся Европа будет шeлковая. Будут делать, что Трамп скажет.===== Ждем момента когда трамп с пукиным взасос целуются при встрече презиков двух стран. Ну а чо.От любви до ненависти один шаг.Обратно тоже шаг.Гы гы
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TOMSON
1740676211
Ну правда есть в его словах. Вопрос исключительно в сроках.
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FROLL007
1740677079
Гейропа это коврик для ног ВША. Как они скажут, так и будет.
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Кузьмич на трибуне
1740679933
Не удивлюсь ,если через месяц-два, Европа снимет все санкции с России. В том числе и спортивные. Визгу со стороны xoxляндии, приебалтики, Польши, Канады, Швеции, Финляндии будет столько , что в ушах будет звенеть, но этим ушлёпкам придётся утереться и заткнуться.
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