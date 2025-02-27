Овчинников: «На 99% уверен, что через месяц-два вся Европа будет шeлковая и Россия вернeтся в еврокубки»

Российский тренер Валерий Овчинников сделал смелый прогноз насчет снятия санкций с отечественного футбола.

«На 99% уверен, что скоро Россия вернeтся в еврокубки. Очень даже в этом уверен. Через месяц-два у американцев вся Европа будет шeлковая. Будут делать, что Трамп скажет.

МОК уже выступил, чтобы сборная России участвовала на зимней Олимпиаде. Штатники и Европа – это одно и то же. Руководители у них – американцы, а власть у них сменилась.

Вот недавно товарищи американцы нам официально объяснили, что оказывается у нас точно есть только мужской и женский гендеры. Может, после этого и в еврокубках появятся наши клубы, и сборная России появится во всех турнирах.

Вот Карпин ушeл из «Ростова», значит, у сборной открывается перспектива участвовать в международных отборочных турнирах, а у клубов – еврокубки. Только это может сподвигнуть сосредоточиться на сборной России.

Не думаю, что Карпин пошeл на уход из «Ростова» из-за проблем в клубе или ради какого-то предложения из «Динамо» летом. Тут что-то более взрослое», – заявил Овчинников.