Гинер: «Существует только одно дерби»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о том, какой матч следует считать дерби в России.
– Меня удивляет, когда вы, журналисты и телевизионщики, говорите: «Дерби такой-то и такой-то команды». Не хочу никого обидеть, но таких дерби не существует. Существует только одно дерби – ЦСКА и «Спартак».
Нельзя в Испании назвать дерби матч «Атлетико» (Мадрид) – «Реал» (Мадрид) или «Атлетико» – «Атлетик» (Бильбао). Там дерби одно – «Барселона» и «Реал». Все!
– То есть и в России только одно дерби?
– Дерби может быть между командами, у которых самое большое количество болельщиков.
- Ближайший матч «Спартак» – ЦСКА запланирован в 26-м туре РПЛ в конце апреля.
- Изначально термином дерби обозначались матчи команд из одного города.
Источник: Sport24