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Гинер: «Существует только одно дерби»

Сегодня, 16:03
9

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о том, какой матч следует считать дерби в России.

– Меня удивляет, когда вы, журналисты и телевизионщики, говорите: «Дерби такой-то и такой-то команды». Не хочу никого обидеть, но таких дерби не существует. Существует только одно дерби – ЦСКА и «Спартак».

Нельзя в Испании назвать дерби матч «Атлетико» (Мадрид) – «Реал» (Мадрид) или «Атлетико» – «Атлетик» (Бильбао). Там дерби одно – «Барселона» и «Реал». Все!

– То есть и в России только одно дерби?

– Дерби может быть между командами, у которых самое большое количество болельщиков.

  • Ближайший матч «Спартак» – ЦСКА запланирован в 26-м туре РПЛ в конце апреля.
  • Изначально термином дерби обозначались матчи команд из одного города.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Гинер Евгений
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Комментарии (9)
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FWSPM
1740662166
Самое большое количество болельщиков как выяснилось не у этих клубов... Там очень серьезный опрос провели недавно
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Цугундeр
1740662666
Кто разбудил дедушку Гинера? Или это весть о "скорой отмене санкций" так повлияла?) Прям из гроба кажный божий день вещает чепуху. "Дерби - это не матч принципиальных соперников, а матч команд из одного города или, на худой конец, одного региона." Правда у нас фишка про "столичное дерби" всегда вызывает рвотный рефлекс , посему там всегда пахнет палёной щетиной...)
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Бомбардиръ
1740663132
А здешнее бомбардирское дерби - это грязевое дерби между б.омжами и хрюшками, которое проходит каждый день по поводу и без повода )
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Mirak92
1740665304
На данный момент, так таковых дерби нет. Краснодар-Зенит ЦСКА-Спартак Спартак-Зенит и т.п. Все смотрятся, как дерби Да и дерби понятие старое, как соперничество одного города, тиеперь дерби может и считаться и соперничество из одной страны. Реал-Барса например. У нас дерби насчитывается из 6 команд. ЦСКА-Спартак, самое нудное и скучное, последних лет
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Spartak_forv@
1740665569
Я даже не знаю,что тут удивительнее:тезис о том, что дерби может быть между клубами,у которых больше всего болельщиков или предположение о том,что у ЦСКА больше всего болельщиков.При всём уважении к ЦСКА
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FROLL007
1740665908
Гинер видать перешёл на палёный вискарь и вместо сигар Cohiba Behike курнул крэк. Матч Барселона - Реал это всем известный как ЭЛЬ КЛАСИКО. Дерби это матч между двумя соперниками из одного города или региона. ТОЧКА. Вот пусть мАсквичи и разыгрывают свои дерби.
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