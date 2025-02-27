Гинер: «Существует только одно дерби»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о том, какой матч следует считать дерби в России.

– Меня удивляет, когда вы, журналисты и телевизионщики, говорите: «Дерби такой-то и такой-то команды». Не хочу никого обидеть, но таких дерби не существует. Существует только одно дерби – ЦСКА и «Спартак».

Нельзя в Испании назвать дерби матч «Атлетико» (Мадрид) – «Реал» (Мадрид) или «Атлетико» – «Атлетик» (Бильбао). Там дерби одно – «Барселона» и «Реал». Все!

– То есть и в России только одно дерби?

– Дерби может быть между командами, у которых самое большое количество болельщиков.