Червиченко назвал основной мотив ухода Карпина из «Ростова»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко считает, что основным мотивом ухода Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова» стала долгая дорога к семье из‑за закрытого аэропорта в Ростове‑на‑Дону.
– Конечно, зарплата в сборной выше, чем в клубе. В финансовом плане работа в клубе серьезной выгоды не несла. Но основное – дорога к семье. Представьте себе, что надо доехать до Сочи на поезде, затем долететь до Стамбула, а затем до Таллина и в обратную сторону. Нужно проделать очень долгий путь. Это для того, чтобы с семьей повидаться.
Конечно, не всегда и не всем это нравится. Год так можно потерпеть, может, чуть дольше, но эта история с закрытым аэропортом и сложностями передвижения длится три года. Поэтому логично, что человек делает выбор в пользу семьи. При этом в финансах не особо теряет.
– Удивило ли то, что на должность главного тренера назначили испанца, работавшего в штабе Карпина? Может, стоило обратиться к отечественному специалисту?
– Это абсолютно логично. Мне кажется, что Карпин больше добавлял харизмы, духовых элементов, а рутину все равно выполняли эти ребята. Они с командой и ее стилем знакомы.
Поэтому зачем искать какого‑то нашего тренера, который ещe начнет сказки про комплектацию рассказывать? Ведь у тебя уже есть люди, обладающие необходимыми качествами и лицензией.
Единственный минус этого тренера в том, что он не сможет взбодрить команду в определенном эмоциональном ключе, когда надо будет. А все остальное будет присутствовать.
– Финансово его работа обойдется клубу дешевле, чем работа Карпина?
– Не люблю интересоваться чужими деньгами. Но, наверное, будет такая же зарплата, как у Карпина.
- Во вторник стало известно об уходе 56-летнего Карпина с поста главного тренера «Ростова». Свое решение специалист объяснил желанием сосредоточиться на работе в сборной России.
- Новым главным тренером «Ростова» стал испанец Джонатан Альба.
- Карпин возглавлял «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он тренировал команду с декабря 2017-го по август 2021 года.