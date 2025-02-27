Червиченко назвал основной мотив ухода Карпина из «Ростова»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко считает, что основным мотивом ухода Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова» стала долгая дорога к семье из‑за закрытого аэропорта в Ростове‑на‑Дону.

– Конечно, зарплата в сборной выше, чем в клубе. В финансовом плане работа в клубе серьезной выгоды не несла. Но основное – дорога к семье. Представьте себе, что надо доехать до Сочи на поезде, затем долететь до Стамбула, а затем до Таллина и в обратную сторону. Нужно проделать очень долгий путь. Это для того, чтобы с семьей повидаться.

Конечно, не всегда и не всем это нравится. Год так можно потерпеть, может, чуть дольше, но эта история с закрытым аэропортом и сложностями передвижения длится три года. Поэтому логично, что человек делает выбор в пользу семьи. При этом в финансах не особо теряет.

– Удивило ли то, что на должность главного тренера назначили испанца, работавшего в штабе Карпина? Может, стоило обратиться к отечественному специалисту?

– Это абсолютно логично. Мне кажется, что Карпин больше добавлял харизмы, духовых элементов, а рутину все равно выполняли эти ребята. Они с командой и ее стилем знакомы.

Поэтому зачем искать какого‑то нашего тренера, который ещe начнет сказки про комплектацию рассказывать? Ведь у тебя уже есть люди, обладающие необходимыми качествами и лицензией.

Единственный минус этого тренера в том, что он не сможет взбодрить команду в определенном эмоциональном ключе, когда надо будет. А все остальное будет присутствовать.

– Финансово его работа обойдется клубу дешевле, чем работа Карпина?

– Не люблю интересоваться чужими деньгами. Но, наверное, будет такая же зарплата, как у Карпина.