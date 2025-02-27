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  • Червиченко назвал основной мотив ухода Карпина из «Ростова»

Червиченко назвал основной мотив ухода Карпина из «Ростова»

Сегодня, 13:50
4

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко считает, что основным мотивом ухода Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова» стала долгая дорога к семье из‑за закрытого аэропорта в Ростове‑на‑Дону.

– Конечно, зарплата в сборной выше, чем в клубе. В финансовом плане работа в клубе серьезной выгоды не несла. Но основное – дорога к семье. Представьте себе, что надо доехать до Сочи на поезде, затем долететь до Стамбула, а затем до Таллина и в обратную сторону. Нужно проделать очень долгий путь. Это для того, чтобы с семьей повидаться.

Конечно, не всегда и не всем это нравится. Год так можно потерпеть, может, чуть дольше, но эта история с закрытым аэропортом и сложностями передвижения длится три года. Поэтому логично, что человек делает выбор в пользу семьи. При этом в финансах не особо теряет.

– Удивило ли то, что на должность главного тренера назначили испанца, работавшего в штабе Карпина? Может, стоило обратиться к отечественному специалисту?

– Это абсолютно логично. Мне кажется, что Карпин больше добавлял харизмы, духовых элементов, а рутину все равно выполняли эти ребята. Они с командой и ее стилем знакомы.

Поэтому зачем искать какого‑то нашего тренера, который ещe начнет сказки про комплектацию рассказывать? Ведь у тебя уже есть люди, обладающие необходимыми качествами и лицензией.

Единственный минус этого тренера в том, что он не сможет взбодрить команду в определенном эмоциональном ключе, когда надо будет. А все остальное будет присутствовать.

– Финансово его работа обойдется клубу дешевле, чем работа Карпина?

– Не люблю интересоваться чужими деньгами. Но, наверное, будет такая же зарплата, как у Карпина.

  • Во вторник стало известно об уходе 56-летнего Карпина с поста главного тренера «Ростова». Свое решение специалист объяснил желанием сосредоточиться на работе в сборной России.
  • Новым главным тренером «Ростова» стал испанец Джонатан Альба.
  • Карпин возглавлял «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он тренировал команду с декабря 2017-го по август 2021 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий Червиченко Андрей
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Комментарии (4)
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Янвapь 62
1740654418
А чё реально замазанного в ситуации нового голодного губера Слюсаря, все так старательно обходят стороной ? Что мля за обет молчания ? Неприкасаемый опричник штоле ?
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ivany4
1740654991
Вот идиот!!! Для начала поинтересовался бы - журналисты в Эстонию летели, что бы вью у Даши взять. Или она телефоны раздает направо и налево? Оставьте уже Валеру в покое, радетели "правды и справедливости".
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