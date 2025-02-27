Дюпин подписал с бывшей женой договор об алиментах: «Понимал, что моя зарплата может вырасти до нескольких миллионов»

Вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин рассказал, как ему удалось защититься от претензий бывшей супруги касательно размера алиментов на общего ребенка.
– Почему разошлись с первой женой?
– Я тогда играл в Новокузнецке [за «Металлург»], а семья была в Барнауле. Когда живешь на два города, семейная связь теряется. Наверное, поэтому все так и получилось.
– Если бывшая так спокойно отпустила к тебе сына на три года – значит, расстались по-доброму?
– Да, спасибо договору об алиментах (смеется).
– Объясни.
– Когда мы разводились, я получал 100 тысяч в месяц. Понимал, что через год-два моя зарплата может вырасти до нескольких миллионов, поэтому решил защититься от возможных претензий: мы пошли к нотариусу и прописали неизменную сумму алиментов.
– Сколько?
– 20 тысяч. Но я почти всегда платил больше – эта сумма была только для того, чтобы избежать разного рода спекуляций. У нас никогда не было скандалов на почве денег.
- В марте Дюпину исполнится 37 лет.
- В составе «Краснодара» он провел 5 матчей и пропустил 10 голов.
- Контракт голкипера истекает через 4 месяца.