Дюпин подписал с бывшей женой договор об алиментах: «Понимал, что моя зарплата может вырасти до нескольких миллионов»

Вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин рассказал, как ему удалось защититься от претензий бывшей супруги касательно размера алиментов на общего ребенка.

– Почему разошлись с первой женой?

– Я тогда играл в Новокузнецке [за «Металлург»], а семья была в Барнауле. Когда живешь на два города, семейная связь теряется. Наверное, поэтому все так и получилось.

– Если бывшая так спокойно отпустила к тебе сына на три года – значит, расстались по-доброму?

– Да, спасибо договору об алиментах (смеется).

– Объясни.

– Когда мы разводились, я получал 100 тысяч в месяц. Понимал, что через год-два моя зарплата может вырасти до нескольких миллионов, поэтому решил защититься от возможных претензий: мы пошли к нотариусу и прописали неизменную сумму алиментов.

– Сколько?

– 20 тысяч. Но я почти всегда платил больше – эта сумма была только для того, чтобы избежать разного рода спекуляций. У нас никогда не было скандалов на почве денег.