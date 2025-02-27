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  • Агент Тюкавина рассказал о реакции форварда «Динамо» на предложение «Спартака»

Агент Тюкавина рассказал о реакции форварда «Динамо» на предложение «Спартака»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил, как игрок отреагировал на интерес со стороны «Спартака».

«Какой-то интерес был со стороны «Спартака», но конкретных переговоров не было.

Абаскаль сейчас может говорить всe что угодно, что может возглавить сборную России или что-то ещe. При нем у «Спартака» было три состава.

У нас спросили: «Вы готовы пойти в «Спартак»? Костя сразу обозначил, что туда он не пойдeт», – заявил агент.

  • В этом сезоне Тюкавин забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.
  • Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.

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Источник: Metaratings

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