Агент Тюкавина рассказал о реакции форварда «Динамо» на предложение «Спартака»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил, как игрок отреагировал на интерес со стороны «Спартака».

«Какой-то интерес был со стороны «Спартака», но конкретных переговоров не было.

Абаскаль сейчас может говорить всe что угодно, что может возглавить сборную России или что-то ещe. При нем у «Спартака» было три состава.

У нас спросили: «Вы готовы пойти в «Спартак»? Костя сразу обозначил, что туда он не пойдeт», – заявил агент.