В «Ростове» ответили на вопрос о сотрудничестве с Карпиным после его ухода

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал ситуацию со сменой главного тренера.

Во вторник команду покинул Валерий Карпин. Его сменил испанец Джонатан Альба.

– Стало ли неожиданностью решение Карпина и чем оно, на ваш взгляд, вызвано?

– Нет, не стало. Мы это обсуждали, понимали, что рано или поздно этот момент наступит, и были готовы.

Момент мог наступить чуть раньше или чуть позже, Валерий Георгиевич принял решение, клуб был готов к этому. Если бы уход тренера состоялся летом, это бы ситуацию не сильно поменяло.

Что касается причин такого решения, то о них тренер рассказал на официальных ресурсах клуба, и кроме того, о возможном уходе и причинах этого решения он ранее говорил в интервью. Все и все знали. А клуб был к этому готов.

– Есть ли договоренность с главным тренером сборной о сотрудничестве в какой-то роли?

– Мы расстались друзьями, продолжаем общаться. Карпин пообещал, что как будет возможность, как будет подходящий матч, он обязательно приедет в Ростов, чтобы посмотреть за игрой с трибун стадиона.

– Насколько велико доверие к Альбе, – клуб рассматривает других кандидатов на следующий сезон?

– Это осознанное, не спонтанное решение. Мы обсуждали несколько вариантов, остановились на Альбе. Виктор Савельевич Онопко будет его первым помощником.

– Как в связи с переменами на посту главного тренера поменяется спортивный проект клуба?

– Спортивный проект глобально менять не будем. Считаем, что в нынешней финансовой ситуации клуба важно опираться на своих молодых футболистов, развивать академию, доводить свою молодежь до основного состава и иметь при этом конкурентный по меркам РПЛ состав.

Безусловно, мы следим как за российским, так и зарубежным рынком, чтобы иметь точечное усиление за адекватные деньги. Это вопрос цены и качества. Если игрок нас усилит и в наших возможностях сделать трансфер, мы сделаем это.

– То есть руководство в клубе не меняется?

– Нет. Мы – президент клуба и я – продолжаем работать.