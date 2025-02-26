Радимов прокомментировал уход Карпина из «Ростова»

Владислав Радимов высказался о решении Валерия Карпина покинуть пост главного тренера «Ростова».
– Видел новость, что вам предлагали зимой «Ростов» возглавить?
– Есть тайны, которые не мои, поэтому их раскрывать не могу. Я подразумевал историю с уходом Карпина по одной простой причине. У меня супруга дружит с женой Валеры Карпина, но некоторые вещи я узнаю после того, как они появляются в прессе.
Я ей предъявил: «Почему Карпин уходит, а я этого не знаю?» Говорю ей: «А ты знала?» Она говорит: «Да». Нормальные вещи?
На самом деле это витало в воздухе. Если бы не сейчас, то Валера бы ушел летом. Думаю, он столько отдал «Ростову», он был вправе выбирать сам, все‑таки склонился в сторону семьи. Иногда надо побыть и с семьей.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.