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Радимов прокомментировал уход Карпина из «Ростова»

Владислав Радимов высказался о решении Валерия Карпина покинуть пост главного тренера «Ростова».

– Видел новость, что вам предлагали зимой «Ростов» возглавить?

– Есть тайны, которые не мои, поэтому их раскрывать не могу. Я подразумевал историю с уходом Карпина по одной простой причине. У меня супруга дружит с женой Валеры Карпина, но некоторые вещи я узнаю после того, как они появляются в прессе.

Я ей предъявил: «Почему Карпин уходит, а я этого не знаю?» Говорю ей: «А ты знала?» Она говорит: «Да». Нормальные вещи?

На самом деле это витало в воздухе. Если бы не сейчас, то Валера бы ушел летом. Думаю, он столько отдал «Ростову», он был вправе выбирать сам, все‑таки склонился в сторону семьи. Иногда надо побыть и с семьей.

  • Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
  • За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
  • На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (4)
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1740595915
Да всё было решено пару-тройку недель назад,а всё остальное-"игра в сенсацию",выгодная всем.Кроме футбола.
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VPERDIV SPARTAK
1740599267
Валера спасибо тебе за тот Ростов который был с тобой
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