Радимов прокомментировал уход Карпина из «Ростова»

Владислав Радимов высказался о решении Валерия Карпина покинуть пост главного тренера «Ростова».

– Видел новость, что вам предлагали зимой «Ростов» возглавить?

– Есть тайны, которые не мои, поэтому их раскрывать не могу. Я подразумевал историю с уходом Карпина по одной простой причине. У меня супруга дружит с женой Валеры Карпина, но некоторые вещи я узнаю после того, как они появляются в прессе.

Я ей предъявил: «Почему Карпин уходит, а я этого не знаю?» Говорю ей: «А ты знала?» Она говорит: «Да». Нормальные вещи?

На самом деле это витало в воздухе. Если бы не сейчас, то Валера бы ушел летом. Думаю, он столько отдал «Ростову», он был вправе выбирать сам, все‑таки склонился в сторону семьи. Иногда надо побыть и с семьей.