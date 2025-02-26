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  • Назван московский клуб, претендующий на Родригао из «Зенита»

Назван московский клуб, претендующий на Родригао из «Зенита»

Стало известно, где может продолжить карьеру центральный защитник «Зенита» Родригао.

Летом бразильца попытается подписать столичное «Динамо».

Московский клуб рассчитывает заполучить футболиста в качестве свободного агента.

Вероятно, динамовцы видят в Родригао замену для Фабиана Бальбуэны.

  • Ранее центрбеком «Зенита» интересовались «Рубин», «Гремио», «Васко да Гама» и саудовский «Аль-Охдуд».
  • Родригао в петербургском клубе с июля 2022 года.
  • За этот период он забил 3 гола в 56 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 3,5 млн евро.

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Источник: Legalbet

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