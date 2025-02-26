Назван московский клуб, претендующий на Родригао из «Зенита»

Стало известно, где может продолжить карьеру центральный защитник «Зенита» Родригао.
Летом бразильца попытается подписать столичное «Динамо».
Московский клуб рассчитывает заполучить футболиста в качестве свободного агента.
Вероятно, динамовцы видят в Родригао замену для Фабиана Бальбуэны.
- Ранее центрбеком «Зенита» интересовались «Рубин», «Гремио», «Васко да Гама» и саудовский «Аль-Охдуд».
- Родригао в петербургском клубе с июля 2022 года.
- За этот период он забил 3 гола в 56 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 3,5 млн евро.