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Спартаковец Маркиньос охарактеризовал Станковича

Вингер «Спартака» Маркиньос высоко отозвался о человеческих качествах главного тренера команды Деяна Станковича.

«Деян невероятный человек, с большим сердцем. Он очень меня поддержал, когда случилась трагедия с моим отцом: обнял, сказал несколько проникновенных слов и без вопросов отпустил в Бразилию на похороны.

Я думал задержаться дома ещe на несколько дней, но Станкович позвонил и убедил вернуться в Москву. Он сказал: «Для тебя же так будет лучше. В коллективе ты скорее отвлечeшься от горя».

И он был прав! Футбол помогает отключиться от грустных мыслей. Когда я в игре – забываю обо всeм. На поле чувствую себя счастливым. Я тогда вернулся и почти сразу сыграл с «Локомотивом», – рассказал Маркиньос.

  • В августе бразильца купили у «Ференцвароша» за 5 млн евро.
  • С тех пор Маркиньос сделал 5 ассистов в 21 матче.

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Источник: «Чемпионат»

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