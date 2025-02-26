Клуб РПЛ пригласил Трампа на свой матч

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил о готовности принять президента США Дональда Трампа.
«Переговоры президентов России и США, безусловно, могут повлиять на возвращение России на международную арену.
Отстранили же изначально по политическим мотивам, не спортивным. Когда вопросы политические будут отрегулированы, тогда и будет возвращение. Взаимоотношения между двумя сверхдержавами повлияет.
Если Трамп приедет в Россию, то будет хорошо для государства. Это будет означать фразу «давайте жить дружно», как в том известном мультике. Могут приурочить и приглашение на какие-то спортивные мероприятия, неизвестно. Могут в театр пойти.
Махачкалинское «Динамо» с удовольствием официально пригласило бы Трампа на матч. Советские идеологи, например, Суслов, говорили, что Дагестан – это кузница межнациональных отношений.
Понятно, что тут речь идeт о межнациональных, а не международных, но всe равно это не так далеко.
Если бы Трамп приехал в кузницу межнациональных отношений, то мы бы ему рассказали, как надо уживаться, жить в мире и согласии», – сказал Гаджиев.
- «Динамо Мх» – дебютант РПЛ.
- На зимнюю паузу команда ушла на 11-м месте.
- 28 февраля махачкалинцы примут «Локомотив» в 19-м туре чемпионата.