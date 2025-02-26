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Клуб РПЛ пригласил Трампа на свой матч

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил о готовности принять президента США Дональда Трампа.

«Переговоры президентов России и США, безусловно, могут повлиять на возвращение России на международную арену.

Отстранили же изначально по политическим мотивам, не спортивным. Когда вопросы политические будут отрегулированы, тогда и будет возвращение. Взаимоотношения между двумя сверхдержавами повлияет.

Если Трамп приедет в Россию, то будет хорошо для государства. Это будет означать фразу «давайте жить дружно», как в том известном мультике. Могут приурочить и приглашение на какие-то спортивные мероприятия, неизвестно. Могут в театр пойти.

Махачкалинское «Динамо» с удовольствием официально пригласило бы Трампа на матч. Советские идеологи, например, Суслов, говорили, что Дагестан – это кузница межнациональных отношений.

Понятно, что тут речь идeт о межнациональных, а не международных, но всe равно это не так далеко.

Если бы Трамп приехал в кузницу межнациональных отношений, то мы бы ему рассказали, как надо уживаться, жить в мире и согласии», – сказал Гаджиев.

  • «Динамо Мх» – дебютант РПЛ.
  • На зимнюю паузу команда ушла на 11-м месте.
  • 28 февраля махачкалинцы примут «Локомотив» в 19-м туре чемпионата.

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Источник: Legalbet

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Комментарии (4)
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fakeid
1740573362
а в махачкале есть редкоземельные металлы? если да - тогда готовится срочный вылет.
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DOCTOR PENALTY
1740574600
Очень многое хочется сказать в ответ на это заявление, но это не про футбол... ***
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Max-Min-vkontakte
1740574903
нуу, для начала Трамп должен будет оформить fan ID )
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